Nhã Phương không nhìn Khánh My khi chạm mặt ở show thời trang

Sự 'đụng độ' của hai mỹ nhân gây chú ý với giới truyền thông. Trước đó vài ngày, Khánh My bất ngờ tiết lộ chuyện Trường Giang từng theo đuổi cô trong thời gian đang yêu Nhã Phương. Khánh My không đáp lại vì không muốn mình làm kẻ thứ ba. Khi được hỏi tại sao không nhắn tin chia sẻ với Nhã Phương, Khánh My trả lời: 'Tôi có quen đâu mà nhắn'.