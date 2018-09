Nhà dột nát, ca sĩ Hà My được giúp lợp lại mái

Ca sĩ Hà My - cháu gái Thái Châu - sống cùng mẹ và cháu ngoại trong một căn nhà rộng khoảng 40m2 ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Căn nhà này được nữ ca sĩ mua cách đây 10 năm, với giá khoảng 800 triệu đồng, sau đó sửa sang lại, tổng cộng mất khoảng 1 tỷ. Số tiền này được Hà My tích cóp từ chuyến lưu diễn hải ngoại do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời đi. Sau 10 năm, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Mái tôn đã cũ nát, bên trong nhà ẩm thấp, mốc meo vì bị dột. Chưa kể, nền nhà lại thấp nên mỗi khi triều cường hoặc mưa to, nước ngập vào tận trong nhà. Tuy nhiên, thu nhập thấp, lại phải nuôi cả gia đình nên Hà My chưa có tiền sửa chữa nhà. Ảnh: 24h