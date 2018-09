Nguyễn Long không thích chụp ảnh cưới cho người mẫu

Nhiếp ảnh gia chia sẻ, trong những bức ảnh cưới, người mẫu chuyên nghiệp không thể giàu cảm xúc như các cô dâu bình thường.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long là người thực hiện những bộ ảnh thời trang gây ấn tượng với vẻ cá tính, gai góc. Anh cũng là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới nổi tiếng ở TP HCM. Ảnh cưới của anh lại trái ngược với ảnh thời trang, tình cảm, tự nhiên. Nguyễn Long cũng là nhiếp ảnh gia đồng hành, hỗ trợ cuộc thi Miss Ngôi Sao của báo Ngoisao.net trong nhiều năm qua.

- Ban đầu, nhiếp ảnh chỉ là nghề tay trái của anh, vậy tại sao anh lại chọn nó thành nghề chính?

- Tôi xuất thân từ dân đồ họa, đi làm cho vài công ty quảng cáo và có cái máy ảnh phim đầu tiên để chụp. Từ những bức ảnh phim, tôi hiểu và cảm nhận nhiều hơn về bố cục, ánh sáng. Ban đầu việc này để nâng cao tay nghề thiết kế. Nhưng tôi dần yêu thích và biết rằng, nhiếp ảnh sẽ là "nghề tay phải" của tôi. Cách đây 11 năm, khi tôi chụp xong, tôi về nhà tự xử lý, tự thiết kế, chỉnh sửa ảnh, cân chỉnh màu sắc xong đem đi in. In xong tôi lại tự hoàn thiện album thành phẩm tại nhà. Nói chung một mình tôi làm tất cả các công đoạn, trừ công việc của cái máy in.

- Anh vốn nổi tiếng trong lĩnh vực chụp ảnh thời trang nhưng tại sao các studio của anh lại đều đặt tên hướng đến dịch vụ cưới, vì sao vậy?

- Tôi thích chụp ảnh cưới và tôi nghĩ chụp ảnh cưới sẽ lâu già hơn các mảng ảnh khác. Tôi sẽ luôn được nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc mà tình yêu thì chẳng bao giờ lỗi mốt hay già đi. Còn ảnh thời trang với tôi như cái duyên để tôi mải mê theo đuổi. Cũng có một khoảng thời gian dài tôi xếp ảnh thời trang qua một bên để tập trung kinh doanh. Giờ đây tôi muốn trở lại với ảnh thời trang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bộ ảnh cá tính của Hoàng Thùy do nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thực hiện.

- Làm việc ở cả hai lĩnh vực ảnh cưới và ảnh thời trang, anh thấy chụp khách hàng bình thường và người mẫu, ngôi sao nổi tiếng khác nhau như thế nào?

Khi chụp ảnh cưới, tôi không thích chụp người mẫu mà tôi chỉ chụp người mẫu cho những bộ sưu tập áo cưới mới nhất của tôi thôi. Vì người mẫu dù tạo dáng chuyên nghiệp, gương mặt đẹp, cười tươi nhưng không bao giờ giàu cảm xúc bằng khách hàng. Những đôi yêu nhau, chỉ cần họ nhìn nhau, hôn nhau thôi đã giàu cảm xúc rồi chứ không cần phải tạo dáng làm gì cho mệt. Lúc đó nhiếp ảnh gia sẽ là người gợi ý đơn giản và khi đó sự tinh tế, góc máy, ánh sáng mới là điều quan trọng nhất. Còn ảnh thời trang thì ngược lại!

- Một bộ ảnh thời trang nổi bật và ấn tượng cần có điều gì quan trọng?

- Với ảnh thời trang, phong cách và màu sắc đóng vai trò quan trọng. Phong cách thể hiện xu hướng thời trang, cái tôi của nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế. Còn màu sắc từ ảnh màu đến đen trắng, sắc độ ảnh sẽ thể hiện sự tinh tế luôn hút ánh nhìn của người xem đầu tiên. Đó là những điều làm nên bộ ảnh thời trang ấn tượng.

- Một số người nghĩ chụp người nổi tiếng khó vì họ khó gần, khó nắm bắt cảm xúc, anh nghĩ sao?

- Tôi thấy chụp người nổi tiếng thực sự khó. Ai cũng nghĩ chụp người đẹp dễ vì đã đẹp rồi chụp sao cũng đẹp, nhưng đó là quan niệm chưa đúng. Vì các người mẫu, ngôi sao đã làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia khác nhau, nên khi làm việc với sao, nhiếp ảnh gia phải cứng tay, sáng tạo và có phong cách riêng. Khi đó bạn mới nắm bắt được người mẫu mà bạn chụp, nếu không bộ ảnh cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt.

- Nghệ sĩ nào là người anh cảm thấy mình chụp đẹp nhất?

- Đó là Hoa hậu Thuỳ Lâm. Tôi chụp cô ấy từ những tấm ảnh đầu tiên để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đến lúc cô ấy lấy chồng, tôi cũng chụp ảnh cưới cho Thùy Lâm. Đó là chuyến đi chụp ảnh kéo dài 6 ngày đầy kỷ niệm ở làng cổ Đường Lâm, Sapa và vịnh Hạ Long khiến tôi luôn nhớ mãi.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã thực hiện bộ ảnh cưới cho Hoa hậu Thùy Lâm ở nhiều nơi, với nhiều phong cách đa dạng.

- Còn nghệ sĩ nào là người anh có kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lúc chụp hình?

- Kỷ niệm tôi nhớ nhất là với người mẫu, diễn viên Anh Thư. Tôi còn nhớ hôm đó Anh Thư chụp bộ sưu tập của nhà thiết kế Công Khanh. Tôi sử dụng máy tạo khói hơi nhiều trong suốt buổi chụp làm Anh Thư ho sặc sụa và chảy nước mắt nhưng cô ấy vẫn diễn hăng say đến cuối. Khi những bức hình cuối cùng vừa kết thúc, Anh Thư nhỏ nhẹ tiến đến và nói: "Anh Long cũng ác ghê, em mới sinh em bé xong có một tháng, hôm nay là buổi làm việc lại đầu tiên mà anh chụp khói lửa như vầy sao em chịu nổi". Mỗi lần nghĩ lại tôi luôn mỉm cười tự nhắc mình sẽ để ý hơn và càng hiểu hơn sự lao động nghiêm túc, lăn xả hết mình vì đam mê của người nghệ sĩ.

- Anh toàn chụp ảnh cho các Hoa hậu, người mẫu đẹp, anh có sợ bà xã ghen không?

- Có vài lời đồn tôi gay nữa là đằng khác, nên không có chuyện vợ tôi ghen tuông đâu! (Cười lớn)

- Bận rộn với suốt ngày với cả hai lĩnh vực nhiếp ảnh, anh làm thế nào để cân bằng giữa sở thích, gia đình và công việc?

- Tôi lao động nghiêm túc và hết mình, ban ngày tôi dành thời gian cho công việc, chiều tối dành cho gia đình. Nay studio tại gia nên dù công việc bận rộn đi nữa thì coi như cả ngày tôi đều dành thời gian cho gia đình rồi và tôi hạnh phúc vì điều đó!

- Anh vừa kỷ niệm 10 năm cầm máy của mình bằng sự kiện khai trương studio cưới hoành tráng. Nhiều người nói anh đang thành công cả về kinh doanh và sự nghiệp nhiếp ảnh, anh nghĩ sao?

- Tôi cho rằng mình đã và đang thành công. 10 năm trước, tôi mở studio đầu tiên ở 250A Lý Chính Thắng với diện tích chỉ 90m2. Được 5 năm, tôi khai trương studio thứ hai ở ngay kế bên nơi đầu tiên với diện tích 450m2, tất cả được đầu tư và mang kiến trúc đẹp hiện đại. Tiếp sau 5 năm nữa, tôi mở studio thứ ba. Đây cũng là nhà riêng của tôi luôn trong đó diện tích kinh doanh chiếm khoảng 200m2.

Lần khai trương này tôi không phải chịu bất cứ áp lực nào về chi phí mặt bằng như 10 năm trước. Không phải lo lắng, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho nhiếp ảnh. Với tôi, mọi việc chỉ là khởi đầu mới, đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Linh Linh thực hiện