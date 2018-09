Nguyên Khang đưa mẹ đi du ngoạn New Zealand

Kỷ niệm khó quên của hai mẹ con Nguyên Khang chính là việc bị mắc kẹt trong trận bão lớn đổ bộ vào New Zealand. Cơn bão này gây lũ lụt và thiệt hại nặng nề cho nhiều thành phố, trong đó có Christchurch mà anh ghé thăm. "Tôi không đón được xe buýt đến địa điểm tiếp theo bởi mọi chuyến xe đều bị hủy vì cơn bão. Kế hoạch thăm quan Christchurch gần như bị hủy khiến tôi rất lo lắng. Tôi phải liên hệ công ty du lịch nhờ book khách sạn nhưng không được do đây là mùa cao điểm tại New Zealand. Tôi và mẹ đành về Mount Cook nghỉ một đêm để đợi bão tan mới quay lại Christchurch. Cũng vì ảnh hưởng bởi cơn bão, tôi phải bỏ thêm tiền book khách sạn, xe, đồng thời thay đổi hành trình ban đầu. Tuy vậy, may mắn là hai mẹ con tôi đều an toàn", anh kể.