Nguyễn Hồng Thuận đỡ đầu 'sao nhí' Ruby Bảo An

Ruby Bảo An được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đỡ đầu. Năm ngoái, anh và nhạc sĩ Nguyễn Dân từng giúp bé thực hiện album đầu tay mang tên '12 con giáp', bán rất chạy. Năm nay, anh tiếp tục hỗ trợ Bảo An làm tiếp vol.2 chủ đề 'Con đã lớn khôn'. Album gồm 12 ca khúc do chính Nguyễn Hồng Thuận sáng tác, biên tập. Nội dung xuyên suốt album là những câu chuyện về cuộc sống, cha mẹ, quê hương đất nước... được Bảo An thể hiện sinh động.