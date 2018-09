Nguyễn Hoàng cử động được tay phải sau hơn một tháng mổ não

Nam diễn viên biết cầm điện thoại đưa lên tai nghe nhưng chưa thể phát âm để trả lời, chỉ dùng ánh mắt ra dấu hiệu.

Một tuần sau khi hồi tỉnh từ ca mổ tai biến mạch máu não, diễn viên Nguyễn Hoàng được gia đình chuyển từ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện 115 qua khoa Thần kinh - Sọ não ở Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng TP HCM. Tại đây, anh được tập vật lý trị liệu để hồi phục vận động cơ thể và các phản ứng tâm, sinh lý.

Theo đánh giá của bác sĩ, nam diễn viên đã có một bước tiến dài và nhanh so với nhiều bệnh nhân khác. Cơ thể gầy yếu, sút hơn 10 kg nhưng Nguyễn Hoàng đã cử động được linh hoạt tay phải. Anh biết lấy tay kéo chăn che người khi lạnh, bấm điện thoại hoặc đưa điện thoại lên tai nghe mọi người hỏi thăm. Chân phải của Nguyễn Hoàng cũng có thể co duỗi nhưng không được linh hoạt như cánh tay. So với những ngày đầu chuyển viện, cử động mắt của nam diễn viên tinh nhanh hơn. Anh thường giải trí bằng cách ra dấu cho người nhà đỡ mình ngồi dậy để xem tivi.

Nguyễn Hoàng lúc hồi tỉnh sau mổ (ngày 18/11, ảnh trái) và sau hơn một tháng điều trị vật lý trị liệu.

Một ngày, nam diễn viên dùng ba lần sữa, bổ sung thêm thực phẩm chức năng. Sữa và thuốc đều được truyền thẳng vào dạ dày qua ống thông. Cơ thể anh có những phản ứng thông thường với thời tiết như ho, sổ mũi khi trời trở lạnh.

Bác sĩ Tôn Thất Hào - người điều trị cho Nguyễn Hoàng - cho biết: "Lúc mới chuyển vào viện, chúng tôi e ngại anh Hoàng khó có khả năng hồi phục vận động nhanh. Không ngờ sau một tuần, anh đã cử động được linh hoạt các ngón tay, sau đó là cánh tay và chân. Tùy theo mức độ hồi phục mà chúng tôi nâng dần độ khó của các bài tập vật lý trị liệu. Cũng may anh Hoàng bị chấn thương bán cầu não phải. Nếu chấn thương bán cầu não trái, nhiều khả năng anh bị cấm khẩu. Hiện bệnh nhân chưa nói được là do những ức chế của các tế bào thần kinh. Tôi tiên lượng khoảng một tháng nữa anh ấy có thể tự phát âm".

Người nhà của Nguyễn Hoàng chia sẻ sự vui mừng trước những tiên lượng tốt của bác sĩ về khả năng hồi phục của anh. "Hy vọng Hoàng có thể đi lại bình thường sau khoảng một năm nữa. Gia đình, bạn bè đã lên nhiều kế hoạch để lo liệu công việc cho Hoàng sau khi bình phục", chị gái nam diễn viên nói.

Diễn viên Lê Tuấn Anh chia sẻ trên trang cá nhân khi anh vào thăm, Nguyễn Hoàng nắm tay bạn, cắn chặt quai hàm đến rung cả người, nước mắt lã chã như muốn níu bạn ở lại với mình. Thương Nguyễn Hoàng, Lê Tuấn Anh viết: "Vào thăm. Tay nắm chặt tay. Để khi về. Lệ rơi nghèn nghẹn. Đời bể dâu có khi nào trọn vẹn. Hãy cố gắng lên. Cố gắng. Nguyễn Hoàng ơi".

Nam diễn viên được chị gái cho uống nước.

Ngày 30/10, diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não. Ban đầu, gia đình định không mổ do tình hình xấu. Tuy nhiên, sang ngày 3/11, sức khỏe của nam diễn viên có tiến triển, vợ anh quyết định ký giấy mổ não cho chồng, chấp nhận khả năng Nguyễn Hoàng liệt nửa người nếu ca mổ thành công.

Ngày 4/11, ca mổ cho Nguyễn Hoàng thành công. Sau hơn 17 ngày nằm trong phòng điều trị đặc biệt, nam diễn viên hồi tỉnh, không phải thở máy.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Hùng (Nợ đời), Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

