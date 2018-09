Nguyễn Hải Phong ngồi ghế nóng Central’s got talent

Nhạc sĩ 'Dòng thời gian' vừa nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung.

Ít ai biết rằng nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc đa tài này là một người con xứ Huế. Bởi vậy, anh có khá nhiều dự án gắn liền với mảnh đất miền Trung. Năm 2014, anh xuất hiện tại quê nhà với vai trò giám khảo cuộc thi cover video “Cùng hòa nhịp giai điệu Huda”. Sau đó là dự án “Tự hào miền Trung” do anh cùng một số ca sĩ nổi tiếng thực hiện.

Năm nay, nhạc sĩ sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ trong suốt hành trình Central’s got talent - Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung. Đây là cuộc thi âm nhạc đầu tiên và lớn nhất do Huda - thương hiệu gắn bó và là niềm tự hào của mảnh đất này hơn 25 năm qua tổ chức dành riêng cho những tài năng Miền Trung. Anh sẽ đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn. Đồng hành cùng Nguyễn Hải Phong trên ghế nóng là Trúc Nhân và Đinh Hương. Bộ ba quyền lực hy vọng tìm kiếm được người tài năng, đại diện cho miền Trung tham gia vào sân khấu lớn như Vietnam's Idol, Vietnam’s Got Talent.

Khởi động từ ngày 20/7, đến nay vòng sơ loại chương trình đã nhận được hàng trăm lượt dự thi. Thí sinh được lựa chọn một trong hai hình thức: trực tuyến (quay video hát một ca khúc tự chọn và đăng lên Facebook, YouTube cá nhân với 2 hashtag #Huda #HudaCentralsGotTalent) hoặc tham gia trực tiếp tại một trong hai địa điểm thi là TP Huế (Thừa Thiên Huế) và TP Vinh (Nghệ An).

Buổi casting đầu tiên tại Huế chật kín thí sinh đến dự thi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ: “Bên cạnh những giọng ca trau chuốt, kỹ thuật điêu luyện, nhiều bạn có chất giọng thô mộc nhưng rất tiềm năng. Mới kết thúc buổi sơ loại đầu tiên nhưng tôi tin sẽ tìm được nhiều 'viên ngọc quý' để mài giũa và tỏa sáng hơn nữa ở vòng trong”.

Đi tìm những “viên ngọc quý” miền Trung chính là mục đích mà Huda hướng tới khi tổ chức cuộc thi này. Ban tổ chức mong muốn phát huy tối đa tài năng tiềm ẩn của người miền Trung và đồng hành cùng các bạn trẻ tự tin tỏa sáng.

Các thí sinh đã thể hiện những ca khúc về Miền Trung bằng tất cà tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương

Cố vấn chuyên môn Nguyễn Hải Phong sẽ lựa chọn 35-40 bài dự thi chất lượng nhất (cả trực tuyến và casting trực tiếp) vào vòng Studio. Vòng sơ loại trực tuyến tiếp tục nhận bài dự thi đến hết 16/8. Thể lệ cuộc thi và thông tin chi tiết tại Fanpage

Mai Thương