Người phụ nữ mở trường đào tạo hoa hậu

Chị Diễm Ly, cựu giám đốc công ty Hoàn Vũ cảm thấy tự hào khi tại Miss Universe 2011, Hoàng My đã thể hiện tốt.

Diễm Ly (sinh năm 1978) là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nhan sắc từ năm 2008. Chị là một trong những thành viên của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Diễm Ly từng giữ chức Giám đốc công ty Hoàn vũ và là người tuyển chọn, đào tạo, xây dựng hình ảnh cho các Hoa hậu Việt Nam. Những người đẹp từng được Diễm Ly giúp đỡ, đưa đi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế gồm có: Hoa hậu Thùy Lâm (thành tích top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2008), Á hậu Võ Hoàng Yến (tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2009), Á hậu Vũ Hoàng My (tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2011).... Hiện tại, chị giữ chức Giám đốc Đào tạo và Phát triển tài năng Hoa hậu, công ty CA3.

Diễm Ly là người hỗ trợ cho nhiều Hoa hậu Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế từ năm 2008.

- Hoa hậu ở Việt Nam thì nhiều nhưng họ vẫn chưa thực sự tạo ấn tượng và đạt giải cao tạo các cuộc thi quốc tế. Là một chuyên gia trong ngành, theo chị nguyên nhân là do đâu?

- Tôi nghĩ, Hoa hậu trước tiên được hiểu là một danh hiệu cao quý tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay có thực trạng, các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam ngày càng nhiều, nhưng lại rất ít cuộc thi chọn được đúng người có đủ phẩm chất để đăng quang. Vài năm trở lại đây, nhan sắc Việt đã gây ấn tượng tốt tại các cuộc thi quốc tế bằng sự xuất hiện đều đặn và ngày một chất lượng hơn, đặc biệt là Miss Universe. Nhưng các đại diện của chúng ta chưa đạt được thành tích cao, theo tôi, có hai lý do, tiêu chí tuyển chọn khác nhau và sự đầu tư về huấn luyện, đào tạo ở Việt Nam thua xa các cường quốc sắc đẹp.

- Nguồn cảm hứng nào đã đưa chị đến quyết định thực hiện dự án trường đào tạo Hoa hậu?

- Còn nhớ cách đây 3 năm, khi đưa Hoàng My đến với Miss Universe, chính Chủ tịch ban tổ chức Miss Universe đã có lời khen về sự nổi bật của thí sinh Việt Nam năm ấy. Tuy nhiên, kết quả Hoàng My vẫn đứng ngoài top 15. Sau này, từ nhiều nguồn thông tin về điểm số, tôi biết đại diện của Việt Nam đứng rất gần top 15. Điều này cho thấy, việc Hoàng My là thí sinh được chăm chút tỉ mỉ nhất cũng đã có những hiệu ứng nhất định. Cô ấy tạo được ấn tượng bởi sự tự tin, chuyên nghiệp khi sánh bước bên các Hoa hậu của Venezuela, Philippines, Mexico, Brazil và Colombia.

Từ trường hợp của Hoàng My, tôi bắt đầu nghĩ đến việc hình thành học viện đào tạo Hoa hậu. May mắn là tôi gặp được những cộng sự tâm huyết và nhà đầu tư uy tín - tập đoàn CMG của Mỹ - để thực hiện dự án này.

Hoa hậu Ngọc Diễm, Hương Giang và chuyên gia Diễm Ly.

- Đào tạo hoa hậu được xem như một công nghệ phổ biến trên thế giới nhưng còn khá xa lạ tại Việt Nam. Liệu chị có mạo hiểm khi đầu tư vào một lĩnh vực mới như vậy?

- Mạo hiểm ư? Chắc chắn là không. Hoa hậu là một danh hiệu nhằm để tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ nói riêng và là đại diện cho văn hoá nói chung của một quốc gia. Việc giữ gìn và không làm mai một hình ảnh Hoa hậu chắc chắn sẽ nhận được sự đồng lòng của mọi người. Cá nhân tôi tin rằng, vẫn có nhiều bạn gái ước mơ trở thành Hoa hậu.

- Nhiều nơi trên thế giới đào tạo hoa hậu từ lúc các cô gái còn rất nhỏ, với học viện của mình, chị sẽ nhắm vào đối tượng nào?

- Việc đào tạo luôn là tốt nếu được uốn nắn từ nhỏ, nhưng tại Việt Nam điều này chưa nằm trong ưu tiên. Trước tiên chúng tôi sẽ tập trung vào độ tuổi từ 14 đến 23 tuổi. Tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng khoá học cho các bé gái. Từ 6 tuổi, các bé đã có thể tham gia.

Chúng tôi có chương trình huấn luyện toàn diện bao gồm: tập luyện thể lực, trình diễn, biểu cảm, nghi thức thanh lịch, kỹ năng trả lời phỏng vấn, nghệ thuật đàm phán... Song, để trở thành người đẹp toàn diện thì tri thức và đạo đức là hai yếu tố không thể thiếu. Sau khóa học, các học viện sẽ có sự tư vấn, hỗ trợ để đăng ký tại một cuộc thi sắc đẹp phù hợp.

Chúng tôi cũng có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, hiểu và yêu thích lĩnh vực văn hóa, chăm sóc sắc đẹp. Với những môn học mang tính nghệ thuật như kỹ năng làm đẹp, trả lời phỏng vấn, chúng tôi sẽ chọn các Hoa hậu, người nổi tiếng để tư vấn.

Hoàng My (trái) là người đẹp có sự đào tạo tỉ mỉ nhất trong số các đại diện Việt Nam trước khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

- Theo chị thế nào là một Hoa hậu sở hữu vẻ đẹp toàn diện?

- Đó là người không chỉ đẹp về nhan sắc, ngoại hình mà có một thể chất khoẻ mạnh, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, hiểu biết nhất định. Phong thái của họ phải đặc biệt tự tin, toát ra dáng vẻ thanh lịch, cuốn hút nhưng không kém phần gần gũi và chân thành.

- Chị và các cộng sự của mình đang chuẩn bị cho buổi tuyển chọn gương mặt hoa hậu triển vọng. Buổi tuyển chọn này có điều gì đặc biệt?

- Chúng tôi sẽ mời tới buổi casting những người có nguyện vọng và yêu thích tham gia cuộc thi sắc đẹp, có đủ điều kiện về ngoại hình và nhân cách. Buổi casting này cũng tương tự như một vòng sát hạch để tuyển chọn những học viên tiềm năng cho Học viện đào tạo khoá đầu tiên. Khác với những buổi tuyển chọn thông thường, điều chúng tôi muốn nhắm đến là tìm hiểu nhân cách và vẻ đẹp nội tâm của mỗi học viên. Vì vậy, đây sẽ là buổi tuyển chọn theo phong cách phỏng vấn với lịch hẹn trước và chúng tôi cũng khuyến khích phụ huynh tham gia cùng con em mình. Học viên được đánh giá xuất sắc nhất sẽ là Học viện tặng chương trình đào tạo trọn gói từ 2- 3 cấp độ.

Tùng Dương