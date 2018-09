'Người nhện', 'Đại chiến hành tinh khỉ' ra rạp vào tháng 7

Phần mới nhất của seri 'Spider Man' được người hâm mộ thế giới mong đợi vì có sự xuất hiện của Iron Man.

Spider Man: Homecoming (Người nhện: Trở về nhà)

Khởi chiếu: 7/7

Thời lượng: 133 phút

Diễn viên: Tom Holland, Chris Evans, Robert Downey Jr

Phần phim này đưa khán giả đến với cuộc sống thời trung học của Peter Paker - siêu anh hùng Người Nhện (Tom Holland). Được Iron Man (Tony Stark) trang bị những vũ khí đặc biệt, Nhện bé trở nên cực kỳ linh hoạt với sứ mạng trở thành “một Spider Man thân thiện chuyên bảo vệ khu phố". Thế nhưng có vẻ Nhện bé lại muốn chứng tỏ mình hoàn toàn đủ khả năng trở thành một Avengers.

Trailer phim 'Spider Man: Homecoming' Trailer phim 'Spider Man: Homecoming'

2:22 (Thời khắc định mệnh)

Khởi chiếu: 7/7

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Teresa Palmer, Michiel Huisman, Maeve Dermody

Phim là câu chuyện về lời nguyền của thời gian, thử thách của định mệnh và sức mạnh của tình yêu. Cuộc đời của Dylan Branson (Michiel Huisman) đã thay đổi hoàn toàn khi những sự kiện tồi tệ xảy ra hàng ngày vào lúc 2:22 PM, nó đe dọa cuộc sống của người phụ nữ anh yêu, Sarah (Teresa Palmer).

Trailer phim '2:22' Trailer phim '2:22'

War for Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ)

Khởi chiếu: 14/7

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis...

Đây là phần phim thứ 3 và cũng là phần cuối cùng của series Planet of the Apes. Tiếp nối phần trước, sau khi con người biết đến sự tồn tại của xã hội loài khỉ dưới sự chỉ huy của Caesar, một chiến dịch đặc biệt được vạch ra với mục tiêu tiêu diệt toàn bộ loài khỉ. Dẫn đầu đội quân hùng hậu này là Colonel - một vị tướng nổi tiếng tàn bạo, khát máu. Về phần vua khỉ Caesar, sau những mất mát của gia đình và giống loài, Caesar dần trở nên lãnh cảm với loài người, những suy nghĩ độc đoán dần hình thành và càng ngày càng căm thù loài người.

Trailer phim 'War for Planet of the Apes' Trailer phim 'War for Planet of the Apes'

Overdrive (Siêu tốc độ)

Khởi chiếu: 14/7

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Ana deArmas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp,…

Andrew và Garret Foster - cặp anh em trộm xe đỉnh nhất thế giới - đã quyết định tới Marseille để tìm kiếm những thử thách mới. Thật không may, chiếc xe họ mới ăn cắp - một chiếc Bugatti 1937 hiếm hoi và vô giá - lại chính là “bảo bối” của ông trùm mafia Jacomo Morier. Thay vì “xử đẹp” anh em nhà Forrest, Morier quyết định sử dụng tài năng của họ để sinh lời và đấu lại với kẻ thù lâu năm Max Klemp.

Trailer phim 'Overdrive' Trailer phim 'Overdrive'

The Beguiled (Những kẻ khát tình)

Khởi chiếu: 14/7

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst, Colin Farrell

John McBurney (Colin Farrell), một người lính bị thương trong cuộc nội chiến Mỹ đã được các cô gái tại trường nữ sinh nội trú tìm thấy và đưa về chăm sóc trong chính ngôi trường của mình. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông với vẻ ngoài hấp dẫn này đã gây ra sự xáo trộn không nhỏ và làm dấy lên bầu không khí ghen tuông, nghi kị giữa các giáo viên và những nữ sinh trẻ. Từ đó, một loạt các tình huống đầy bất ngờ đã diễn ngay ra tại ngôi trường nhỏ vốn gần như tách biệt hoàn toàn với cuộc chiến tranh loạn lạc ngoài kia.

Trailer phim 'The Beguiled' Trailer phim 'The Beguiled'

Inconceivable (Ác phụ)

Khởi chiếu: 14/7

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Nicolas Cage, Gina Gershon, Faye Dunaway

Katie chuyển đến sống ở một thị trấn mới để thoát khỏi quá khứ đau buồn. Cô đã nhanh chóng kết thân với Angela Morgan, một phụ nữ danh gia vọng tộc ở thị trấn. Khi họ bắt đầu trở nên khắng khít với nhau, vợ chồng Angela đã mời Katie đến sống tại nhà mình để làm vú em. Thời gian sau, tình cảm giữa hai người phụ nữ ngày càng biến đổi khi Katie gắn bó thái quá với con gái của nhà Morgans. Phải chịu đựng những lời nói dối và sự thao túng của Katie, vợ chồng Angela nhận ra Katie tốt bụng đang âm thầm hủy hoại gia đình họ từ bên trong.

Trailer phim 'Inconceivable' Trailer phim 'Inconceivable'

Wish Upon (Chiếc hộp ma quái)

Khởi chiếu: 21/7

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Sherilyn Fenn, Joey King, Elisabeth Röhm

Claire (Joey King), cô gái 17 tuổi sống cùng người cha mắc hội chứng sợ đám đông. Ở trường, cô luôn bị bạn bè bắt nạt và chàng trai cô thầm để ý thì ngó lơ. Mọi thứ bỗng chốc thay đổi khi cô vô tình nhặt được một chiếc hộp nhạc cũ, ẩn chứa một sức mạnh kỳ bí và ma mị. Chủ nhân chiếc hộp sẽ có 7 điều ước. Trong phút chốc, Claire có mọi thứ mà cô muốn nhưng đổi lại một người thân của cô phải chết, những cái chết đẫm máu được vạch sẵn trước mắt.

Trailer phim 'Wish Upon' Trailer phim 'Wish Upon'

Reset (Cuộc giải cứu đếm ngược)

Khởi chiếu: 21/7

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch

Dương Mịch vào vai nhà nghiên cứu vật lý học Hạ Thiên, một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đồng thời là một bà mẹ đơn thân. Trong lúc công trình nghiên cứu xuyên thời gian đang trên đà phát triển, con của Hạ Thiên bị nhóm cướp thần bí, đứng đầu là Thôi Hổ (Hoắc Kiến Hoa) bắt cóc, buộc cô phải áp dụng công nghệ vượt thời gian liên tục, trở về 1h50 phút trước. Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp do công trình chỉ vừa hoàn thành cơ bản. Cuộc hành trình này của cô đã mở ra rất nhiều bí ẩn chưa được khai phá và cả về thân thế của Thôi Hổ.

Trailer phim 'Reset' Trailer phim 'Reset'

Wukong (Ngộ Không kỳ truyện)

Khởi chiếu: 21/7

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Bành Vu Yến, Dư Văn Lạc, Nghệ Ni, Trịnh Sảng

Bộ phim xoay quanh thời niên thiếu của Tôn Ngộ Không (Bành Vu Yến) - khi chưa trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Thuở ấy, Thiên đình được phân chia theo cấp bậc rõ ràng. Ngộ Không tuy xuất thân thấp kém nhưng tính tình lại kiêu căng, ngạo mạn, thường xuyên phá vỡ quy chế giới luật, xúc phạm thần thánh phật tiên. Sau một lần náo loạn thiên đình, Ngộ Không cùng những người bạn của mình đã bị ném trả lại cõi nhân gian - nơi mà họ sẽ tìm thấy tình bạn, tình yêu và cả chính bản thân mình.

Trailer phim 'Wukong' Trailer phim 'Wukong'

First Kill

Khởi chiếu: 21/7

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony

Trong một chuyến đi săn, nhân viên môi giới Hayden đã chứng kiến một vụ truy sát. Kẻ sát nhân đã bắt cóc con trai của anh nhằm uy hiếp anh phải giải quyết vụ bê bối liên quan đến việc trốn thuế của hắn. Khi mọi chuyện đi vào bế tắc, Hayden quyết định nhờ cậy vào cảnh sát trưởng (Bruce Willis) để tìm ra dấu vết của kẻ sát nhân và giải cứu tính mạng cho con trai mình.

Trailer phim 'First Kill' Trailer phim 'First Kill'

Dunkirk (Cuộc di tản Dunkirk)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy

Dunkirk là một trong những trận đánh nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai, diễn ra ở thành phố Dunkerque (Pháp) từ ngày 26/5 đến ngày 4/6/1940 giữa quân đội đồng minh và Đức quốc xã. Hàng ngàn lính đồng minh bị bao vây trên chiến trường đầy bom đạn của kẻ thù và đứng trước nguy cơ bị phát xít Đức xóa sổ.

Trailer phim 'Dunkirk' Trailer phim 'Dunkirk'

Valerian and the city of a thousand planets (Valerian và thành phố ngàn hành tinh)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 137 phút

Diễn viên: Cara Delevingne, Rihanna, Dane DeHaan, John Goodman

Bối cảnh phim diễn ra vào thế kỷ 28, khi xã hội loài người rất phát triển và sẽ sinh sống trên không gian. Thành phố Vạn Hành Tinh nói tới ở đây là Alpha - một trạm không gian khổng lồ, có vô vàn các sinh vật từ các hành tinh khác nhau cùng chung sống. Tuy nhiên có một thế lực đen tối đe dọa trạm không gian này, ảnh hưởng đến an nguy vũ trụ. Bộ Quốc phòng đã cử hai đặc vụ Valerian và Laureline truy tìm thủ phạm và gìn giữ trật tự, lãnh thổ của loài người trên trung tâm.

Trailer phim 'Valerian and the city of a thousand planets' Trailer phim 'Valerian and the city of a thousand planets'

Atomic Blonde (Điệp vụ báo thù)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Charlize Theron, Sofia Boutella, James McAvoy

Lorrain Broughton (Charlize Theron) là một đặc vụ sành sỏi và tàn bạo, luôn sẵn sàng dùng tất cả kỹ năng để sống sót trước mọi nhiệm vụ bất khả thi. Được cử một mình tới Berlin để chuyển bộ hồ sơ vô giá ra khỏi thành phố bất ổn này, Lorrain phải hợp tác với giám đốc trạm David Percial để thoát khỏi trò chơi tử thần của những điệp viên.

Trailer phim 'Atomic Blonde' Trailer phim 'Atomic Blonde'

The Villaniness (Ác nữ báo thù)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Kim Ok Bin, Jun Sung, Shin Ha Kyun

Sook Hee là nữ sát thủ được nuôi nấng và huấn luyện tại Trung Quốc để trở thành vũ khí bí mật cho quân đội Hàn. Sau cái chết của người cố vấn, Sook Hee trở lại Hàn Quốc với vai trò đặc nhiệm của chính phủ và lời cam kết sẽ trao trả tự do sau 10 năm phục vụ. Trong lúc làm nhiệm vụ, Sook Hee gặp mặt hai người đàn ông: Joong Sang - một kẻ huấn luyện sát thủ đầy bí ẩn và Hyun Soo - người luôn đi sau theo dõi cô. Kể từ đó, mọi góc khuất đen tối về cuộc đời cô dần dần được tiết lộ.

Trailer phim 'The Villaniness' Trailer phim 'The Villaniness'

Shin-Chan moive 2017 (Shin - Cậu bé bút chì: Cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên lồng tiếng: Akiko Yajima; Miki Narahashi…

Một người ngoài hành tinh bí ẩn đến từ ngoài không gian có tên Shiriri đáp xuống gia đình của Shin. Sau khi bị trúng tia laze do Shiriri phát ra, Hiroshi (bố Shin) và Misae (mẹ Shin) bỗng trẻ ra 25 tuổi và trông như những đứa trẻ. Để có thể trở về hình dạng người lớn, họ phải tìm ra cha của Shiriri, người đang ẩn nấp đâu đó trên đất Nhật Bản. Tình huống này ban đầu chỉ xảy ra với gia đình Shin nhưng sau đó là bạn bè và dần dần lan ra toàn bộ đất nước Nhật Bản.

Trailer phim 'Shin-Chan moive 2017' Trailer phim 'Shin-Chan moive 2017'

Once Upon a time (Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Dương Dương

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình chất chứa yêu và hận kéo dài 3 kiếp giữa Thanh Khâu đế cơ Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi) và thái tử Cửu Trùng thiên Dạ Hoa (Dương Dương).

Trailer phim 'Once Upon a time' Trailer phim 'Once Upon a time'

Rough Night (Khi chị em tới bến)

Khởi chiếu: 28/7

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon

Cô nàng Jess (Scarlett Johansson) và 4 người bạn thời sinh viên Pippa (Kate McKinnon), Alice (Jillian Bell), Frankie (Ilana Glazer), Blair (Zoë Kravitz) lập thành hội chị em “quẩy” đến quên cả lối về trong ngày chia tay hội độc thân của Jess. Thuê căn nhà trên bờ biển Miami, 5 cô gái quyết định chơi tới bến trọn đêm nay. Cả nhóm “điên cuồng” cùng chàng vũ công thoát y nóng bỏng. Trong lúc quá sung sức, cả nhóm đã khiến anh ta đột tử. Cái xác được di chuyển hết từ chỗ này đến chỗ khác và những câu chuyện dở khóc dở cười của nhóm “sát thủ vô tình ” này cũng bắt đầu từ đây.

Trailer phim 'Rough Night' Trailer phim 'Rough Night'