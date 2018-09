Người mẹ bật khóc khi con gái 7 tuổi vào chung kết Got Talent

Nhạc sĩ Huy Tuấn chọn bé Hà My đi tiếp, Việt Hương trao phiếu cho nhóm nhảy nhí CC Kids. Trấn Thành chia sẻ, anh muốn chọn chàng trai Ấn Độ Sharma hoặc thí sinh Lê Đình Cần nhưng tiếc rằng hai thí sinh này đã bị trượt top 3. Cuối cùng, Trấn Thành chọn Hà My. Như vậy, Hà My và Võ Hương Giang sẽ dự thi trong vòng chung kết VN's Got Talent 2016.