Người mẫu Nguyễn Hợp cho con bú khi đang làm cô dâu

Sau một thời gian bí mật sinh con, chân dài Next Top đã tổ chức đám cưới tại TP HCM, tối 1/7.

Chồng của Nguyễn Hợp là Tiến Phương, 28 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh. Trước khi tổ chức đám cưới, Nguyễn Hợp đã tiết lộ mối tình của mình với chàng nhiếp ảnh hơn cô 2 tuổi, cũng như thẳng thắn chia sẻ cô đã sinh con trai.

Người mẫu Nguyễn Oanh bế con của vợ chồng Nguyễn Hợp trong tiệc cưới.

Nguyễn Hợp nói về chồng: "Chúng tôi yêu nhau vào năm 2016, sau khoảng một năm quen biết. Từ một lần làm việc chung, chúng tôi kết bạn trên facebook và thi thoảng trò chuyện vui vẻ. Một lần, tôi nói đang cần học thêm tiếng Anh rồi được anh ấy ngỏ lời dạy kèm. Nhưng nói thật, thầy giáo chưa dạy được chữ nào đã tỏ tình luôn với học trò rồi".

Hình ảnh Nguyễn Hợp cho con bú ở hậu trường đám cưới được Lại Thanh Hương chia sẻ thu hút sự quan tâm của các đồng nghiệp.

Tại chương trình Vietnam's Next Top All Stars năm 2017, Nguyễn Hợp là gương mặt gây được sự chú ý bởi cuộc chiến của cô và các thành viên trong "team sang". Ngay khi chương trình kết thúc, người mẫu gần như "ở ẩn". Sau một thời gian vắng bóng trên các sàn diễn thời trang, Nguyễn Hợp bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh của một nhóc tỳ lên trang Instagram cá nhân. Từ đó có tin đồn chân dài Next Top về quê sinh con.

Dàn chân dài Next Top và các bạn bè thân thiết của Nguyễn Hợp.

Nguyễn Hợp sinh năm 1992 tại Quảng Ninh, nhưng chủ yếu sống và làm việc ở TP HCM. Cô đoạt ngôi Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 và là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang.