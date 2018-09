Người đẹp Việt khoe hình ảnh ngọt ngào bên con

MyMy by Phuong My ra mắt lần đầu tiên tại Singapore, là dòng sản phẩm second line của nhà thiết kế Phương My hướng tới nhóm khách hàng luôn tìm kiếm những mẫu thiết kế hòa nhịp cùng dòng chảy thời trang đương đại với mức giá phù hợp. Dòng sản phẩm này không chỉ hiện thực hóa sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ châu Á của Phương My mà còn mang đến những góc nhìn khác biệt về vẻ nữ tính, phong thái nhẹ nhàng, năng động và tính nhạy bén bắt kịp xu hướng thời trang thế giới. Địa chỉ cửa hàng MyMy by Phuong My: - Tầng B1, TTTM Sài Gòn Centre, 265 Lê Lợi, quận 1, TP HCM.

- Số 9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

- Facebook: https://www.facebook.com/mymybyphuongmy