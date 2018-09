Người đẹp Peru giành vương miện Miss Grand International

Sau phần thi Trang phục dạ hội, Top 5 được xướng lên là: Peru, Puerto Rico, Cộng hòa Czech, Philippines và Venezuela. Mặc dù Huyền My đã có những phần thi xuất sắc, cô vẫn không may mắn lọt vào Top 5. Với chiều cao 1,76m và số đo 3 vòng 83 - 59 - 93, Huyền My của Việt Nam đã được đánh giá là một trong những thí sinh có hình thể đẹp nhất năm nay. Người đẹp sinh năm 1995 cũng đã có sự thể hiện ấn tượng qua các phần thi và gặt hái nhiều thành tích khi lọt top 2 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất, top 10 thí sinh trình diễn bikini được khán giả yêu thích nhất. Trong đêm bán kết diễn ra tối 23/10, Huyền My tỏa sáng với những màn catwalk quyến rũ, không hề kém cạnh những thí sinh nóng bỏng đến từ khu vực Mỹ Latin. Bên cạnh tính cách thân thiện, Huyền My còn ghi điểm với khả năng nói tiếng Anh lưu loát.