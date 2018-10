'Người bất tử' đối chọi nhiều phim kinh dị ra rạp tháng 10

'Người bất tử' của đạo diễn Victor Vũ là phim Việt Nam duy nhất ra rạp trong tháng phim Halloween.

Venom

Khởi chiếu: 5/10/2018

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson...

Đây là một ngoại truyện của loạt phim siêu anh hùng Marvel, xoay quanh kẻ thù truyền kiếp của Spider Man là Venom. Bộ phim mở đầu khi sinh vật ký sinh nguy hiểm ngoài vũ trụ bám vào cơ thể của một anh chàng nhà báo, biến anh trở thành quái vật Venom.

Trailer Venom

A Star Is Born (Vì sao vụt sáng)

Khởi chiếu: 5/10/2018

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott...

Bộ phim đánh dấu lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của “quái nữ” làng nhạc Lady Gaga, kể về hành trình theo đuổi đam mê ca hát của một nữ ca sĩ trẻ dưới sự dẫn dắt của một nhạc sĩ gạo cội.

A Star Is Born trailer

Malicious (Bào thai quỷ)

Khởi chiếu: 5/10/2018

Thời lượng: 88 phút

Diễn viên: Bojana Novakovic, Josh Stewart, Delroy Lindo...

Trong một lần chạy bộ, một người phụ nữ liên tục bị tấn công bởi một thế lực siêu nhiên khiến cô bị sẩy thai. Cô và người chồng giáo sư vướng vào nhiều chuyện kỳ lạ kể từ sau đó. Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Bào thai của quỷ Malicious trailer

The Great Battle (Đại chiến thành Ansi)

Khởi chiếu: 5/10/2018

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Jo In Sung, Nam Joo Hyuk, Kim Seol Hyun...

Bộ phim dã sử tái hiện trận chiến dùng 5 nghìn quân đối đầu 20 vạn địch của đội quân Cao Ly, dưới sự chỉ huy của tướng tài ba Yang Man Chun.

Trailer The Great Battle

I Still See You (Lời nhắn của oan hồn)

Khởi chiếu: 5/10/2018

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Bella Thorne, Dermot Mulroney, Amy Price-Francis...

Xâm nhập vào thế giới bóng tối để tìm hiểu linh hồn của các nạn nhân chết trong vụ nổ hạt nhân, Roni và Kirk dần tìm ra thủ phạm gây ra vụ nổ. Họ tìm mọi cách ngăn cản tội ác tiếp theo của hắn. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

I Still See You trailer

Người bất tử

Khởi chiếu: 12/10/2018

Thời lượng:

Diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Đinh Ngọc Diệp, Thanh Tú, Jun Vũ...

Theo bước chân của cô gái trẻ tên An, bộ phim hé lộ cuộc đời nhiều thăng trầm của người đàn ông bất tử tên Hùng cùng những bí ẩn đằng sau thuật luyện ngải.

Trailer phim Người bất tử

Goosebumps 2: Haunted Halloween (Câu chuyện lúc nửa đêm: Halloween quỷ ám)

Khởi chiếu: 12/10/2018

Thời lượng:

Diễn viên: Jack Black, Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman

Hai cậu bé vô tình phóng thích toàn bộ yêu ma bị phong ấn trong một cuốn sách, khiến hàng loạt ma quỷ, quái vật trỗi dậy, biến đêm Halloween trở nên kinh hoàng.

Câu chuyện lúc nửa đêm: Halloween quỷ ám

The Pool (Hồ bơi tử thần)

Khởi chiếu: 12/10/2018

Thời lượng:

Diễn viên: Theeradej Wongpuapan

Bộ phim giật gân của điện ảnh Thái kể về cuộc chiến giành giật sự sống từ tay tử thần của một đôi nam nữ. Từ một chuyến đi bơi đơn thuần, họ đối mặt với nhiều thử thách đáng sợ: không thức ăn, không nước uống, cá sấu ăn thịt... Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Trailer Hồ bơi tử thần

Project Gutenberg (Vô song)

Khởi chiếu: 12/10/2018

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành...

Dựa theo lời khai của tên tội phạm Lý Vấn, cảnh sát Hong Kong tiếp tục truy bắt Painter - kẻ chủ mưu đứng sau đường dây in và lưu hành tiền giả quy mô lớn. Dấn sâu vào cuộc chiến này, họ nhận ra kẻ thù mạnh hơn họ tưởng.

Vô song trailer

First Man (Bước chân đầu tiên)

Khởi chiếu: 12/10/2018

Thời lượng: 140 phút

Diễn viên: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke...

First Man là phim tiểu sử về nhà du hành vũ trụ đầu Neil Armstrong. Bộ phim đi sâu khai thác hành trình Armstrong đặt chân lên mặt trăng cùng câu chuyện gia đình của ông. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

Firstman Trailer

Bad Times at the El Royale (Phút kinh hoàng tại El Royale)

Khởi chiếu: 19/10/2018

Thời lượng:

Diễn viên: Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm

Khách sạn El Royale nằm giữa ranh giới của hai bang California và Nevada, mang quá khứ kỳ bí. Một ngày nọ, sáu vị khách lạ mặt thuê phòng tại đây. Cùng với người lễ tân, họ trải qua một đêm kinh hoàng.

Trailer Bad Times at the El Royale

Monstrum (Săn lùng quái thú)

Khởi chiếu: 19/10/2018

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Choi Woo Sik, Kim In Kwon, Kim Myung Min...

Monstrum là phim cổ trang kinh dị đầu tiên của màn ảnh Hàn Quốc. Câu chuyện phim bắt đầu khi đất nước Joseon chìm trong lầm than vì bệnh dịch. Tin đồn về quái thú ăn thịt người càng làm lòng dân hoang mang. Cựu tướng quân Yun Kyum lãnh đạo quân lính truy tấn công vào ngọn núi Inwangsan, truy bắt quái thú.

Monstrum

The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử)

Khởi chiếu: 19/10/2018

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Son Ye Jin, Hyun Bin...

Bắt cóc nhiều người Hàn tại Bangkok, tên tội phạm bị truy nã Tae Gu chấp nhận nữ cảnh sát Chae Youn là người đàm phán duy nhất với mình. Hắn đưa ra nhiều thử thách cho cô để trao đổi tính mạng của các con tin, dẫn Chae Youn tới nhiều sự thật đáng sợ.

Trailer Negotiation

A Simple Favor

Khởi chiếu: 19/10/2018

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding...

Có con trai học chung, Stephanie và Emily trở thành bạn thân sau một lần gặp tình cờ. Một ngày, Emily mất tích và chết bí ẩn, Stephanie quyết định tự mình điều tra sự việc. Cô vô tình bị cuốn vào quan hệ bất chính với chồng của Emily. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

A Simple Favor

Mara

Khởi chiếu: 19/10/2018

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Olga Kurylenko, Craig Conway, Javier Botet...

Nhà tâm lý học hình sự Kate Fuller nhận nhiệm vụ điều tra về án mạng bí ẩn với nạn nhân là người đàn ông chết trong lúc đang ngủ và nhân chứng duy nhất là con gái anh ta. Cô phát hiện sự việc có liên quan tới một con quỷ có từ thời cổ đại. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Mara trailer

Halloween

Khởi chiếu: 26/10/2018

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner...

Người phụ nữ trung niên Laurie Strode bước vào cuộc chạm trán cuối cùng với người đeo mặt nạ - kẻ ám ảnh cô từ đêm Halloween của bốn thập kỷ trước. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Halloween trailer

Hex

Khởi chiếu: 26/10/2018

Thời lượng: 83 phút

Diễn viên: Ross McCall, Jenny Boyd, Kelly Blatz...

Chuyện tình lãng mạn của một đôi trai gái trở nên man rợ khi cô gái bị quỷ ám, buộc anh chàng thực hiện nghi lễ trừ tà để cứu người yêu. Bộ phim mang không khí rùng rợn kết hợp nhiều cảnh nóng bỏng tương tự 50 sắc thái.

Hex trailer

Searching

Khởi chiếu: 26/10/2018

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La...

Cô gái 16 tuổi Margot mất tích bí ẩn, cuộc điều tra của cảnh sát trở nên vô vọng vì không tìm thấy manh mối nào. David quyết định tự tìm con gái thông qua máy tính xách tay - nơi chứa đựng nhiều bí mật của cô. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.