Ngôi sao 'Glee' vẫn lạc quan dù mắc bệnh về hệ thần kinh

Biên đạo Courtney Galiano của 'Thử thách cùng bước nhảy' từng bị mất thị lực ở mắt trái vì bệnh Multiple Scherosis.

Nhận lời mời của đơn vị sản xuất So you think you can dance, Courtney Galiano - diễn viên Glee đã đến TP HCM để biên đạo cho các thí sinh trong một tuần lễ. Tuy nhiên, cô quyết định ở lại để hỗ trợ thêm cho thế hệ vũ công trẻ của Việt Nam. Ở liveshow 1 vào tuần trước, cô đã bật khóc khi xem bài thi của cặp đôi Duy Hải - Phạm Lịch. Đây là tiết mục do chính cô dàn dựng với nội dung kể về cô gái mắc bệnh đa xơ cứng, khiến mọi di chuyển của cô gái đều khó khăn. Bên ngoài cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng bên trong lại rất yếu đuối, sợ mất người yêu. Cô cũng lo sợ tình yêu mà chàng trai dành cho cô là sự thương hại. Để chứng minh tình cảm của mình, chàng trai đã có những điệu nhảy thể hiện sự gắn kết.

Ngôi sao phim 'Glee' bật khóc khi xem tiết mục chị dàn dựng về chính căn bệnh mình mắc phải tại liveshow 1 'Thử thách cùng bước nhảy 2014'.

Courtney Galiano cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ câu chuyện của mình trên sân khấu. Điều đó với tôi vô cùng ý nghĩa. Cặp đôi Duy Hải - Phạm Lịch làm tôi cảm động vì họ đã nhập tâm vào câu chuyện và thể hiện vô cùng tốt. Tôi thật sự hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút đó”.

Về căn bệnh mà mình mắc phải, top 4 So you think you can dance mùa 4 của Mỹ tâm sự: “Tôi mắc bệnh Multiple Scherosis (đa xơ cứng), chứng rối loạn não bộ và tủy sống, khiến chức năng thần kinh bị giảm sút và hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của tế bào thần kinh. Khi mắc bệnh này, não sẽ không còn khả năng gửi tín hiệu đến các bộ phận khác của cơ thể để làm việc đúng cách. Nó khiến người bệnh không còn đi lại hay cử động được nữa. Bà tôi cũng từng mắc phải bệnh này và không lâu sau, bà không thể đi lại được. Tuy vậy, bà tôi sống rất lạc quan. Tôi cũng sẽ không để căn bệnh đó ngăn cản niềm đam mê nhảy múa. Hai năm trước, do ảnh hưởng của căn bệnh, tôi mất thị lực ở mắt trái khi đang nhảy với ca sĩ Pitbull. Vài tháng sau, tôi lấy lại thị lực. Những lúc như vậy, bố mẹ luôn bên cạnh động viên và chăm sóc cho tôi. Ông Jeff Thacker, giám đốc sản xuất của So you think you can dance Mỹ - giống như người bố thứ hai của tôi vậy. Ông là người ở bên tôi từ những ngày đầu tôi được bác sĩ chẩn đoán bệnh và hướng dẫn tôi phải uống thuốc thế nào. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có gia đình và bạn bè thân thương ở bên”.

Hai năm trước, cô từng bị mất thị lực ở mắt trái khi đang nhảy với ca sĩ Pitbull.

Tuần này, Courtney sẽ biên đạo cho hai cặp đôi Sơn Lâm - Kim Anh và Ngọc Tân - Thảo Ngân. Nữ diễn viên nhắn nhủ đến top 18 của Thử thách cùng bước nhảy: “Các bạn phải tận hưởng mọi khoảnh khắc bởi thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi chỉ muốn nhắc các bạn nhớ rằng, các bạn xứng đáng có mặt trong cuộc thi này và đừng nghi ngờ về khả năng của mình”.

Ở liveshow thứ 2, diễn ra vào 21h ngày 1/11, top 18 sẽ tranh tài dưới sự huấn luyện của các biên đạo quốc tế Hani Abaza, Tatiana Packer, Galiano Courtney cùng các biên đạo trong nước như Tạ Thùy Chi, Khánh Thu, Quang Thịnh, Việt Max, Hà Lê. Ngồi ghế nóng tuần này là Tuyết Minh, Chí Anh và John Huy Trần.

Quỳnh Như