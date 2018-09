Ngọc Tuấn - Ngọc Anh thăng hoa với động tác nguy hiểm

Trước đó, cặp Đình Lộc - Mỹ An mở màn chương trình bằng phần thi sôi động với điệu hiphop. Họ đóng vai hai công nhân vệ sinh, sau một ngày lao động đã tự tìm niềm vui cho mình. Hoài Linh khen Mỹ An có phong cách năng động, còn Đình Lộc lúc nào cũng giữ được nụ cười tươi. Giám khảo Chí Anh thì khen họ đẹp đôi. Mỹ An có động tác tay theo anh là rất 'chất', còn Đình Lộc đã áp dụng được kỹ năng aerobic vào từng động tác. Song, họ vẫn chị biên đạo Tuyết Minh chê là để cảm xúc lấn át quá nên không làm chủ được ở một vài đoạn bê, đỡ.