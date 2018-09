Ngọc Trinh 'đụng mặt' Khánh My tại Bước nhảy Hoàn vũ

Đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ 2016 có sự tham gia của Hoa hậu Jennifer Phạm, chân dài Khánh My và ca sĩ S.T. Cách đây một năm, Khánh My và Ngọc Trinh từng xảy ra mâu thuẫn. Khánh My bị cho là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Ngọc Trinh và bạn trai đại gia. Tuy nhiên, Khánh My phủ nhận và cho rằng cô và vị đại gia chỉ quen biết xã giao.