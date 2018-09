Ngọc Trinh ấm ức vì bị hạ thấp và phỉ báng

Cô buồn bởi nhiều người xem 'Vòng eo 56' và cười nhạo cô bằng những từ ngữ cay nghiệt như 'làm gái', 'cave'.

Từ khi công chiếu bộ phim dựa về cuộc đời mình, Ngọc Trinh nhận được nhiều phản hồi từ công chúng, trong đó có cả sự tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, cô bức xúc bởi không ít ý kiến 'mạt sát' và phán xét con người của cô ở ngoài đời. Tối qua, cô không ngại 'điểm danh' một số nhân vật nổi tiếng đã bấm nút 'like' những bài viết chỉ trích cô, trong đó có MC Quỳnh Chi, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Hoàng Oanh, Hoa hậu Trúc Diễm... Chia sẻ của Ngọc Trinh nhanh chóng 'gây bão' trên mạng xã hội.

Cách đây ít phút, 'nữ hoàng nội y' lại có tâm sự dài trên trang cá nhân trước những lời nhận xét không tốt về mình. Cô ấm ức vì không hiểu tại sao người đời lại đối xử với nhau chua chát như vậy. Cô biết rằng, khi trở thành người nổi tiếng, cô phải tập chấp nhận những lời chê. Cô đã học, đang học và sẽ tiếp tục đọc điều đó, tuy nhiên, mọi chuyện đi quá xa từ khi phim Vòng eo 56 ra rạp.

Người đẹp gốc Trà Vinh đã khóc khi đọc những lời mọi người hạ thấp cô trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh cho biết, bộ phim là đứa con tinh thần của cô nên cô chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự khen, chê. Từ trước đến nay, tên cô thường gắn với những scandal, do đó, mục đích làm phim của cô là muốn mọi người hiểu về mình. Vậy nhưng, cô đã không thể tưởng tượng rằng: "Mọi người không nhận xét nhiều về phim, mà thay vào đó là thông qua bộ phim để cười nhạo, để phỉ báng mình, hạ thấp mình với những từ ngữ cay nghiệt như làm gái, cave, là thứ mua vui cho đàn ông và trọc phú, cổ xúy giới trẻ...?".

Có nhiều cách để người đẹp Trà Vinh tiếp cận khán giả để họ hiểu cô như qua Facebook, tổ chức offline, trò chuyện... nhưng cô chọn cách làm phim vì tạo cảm giác chân thật, gần gũi. "Có khi mình còn muốn mọi người hiểu rằng, mình chẳng phải giỏi giang hay gì mà chỉ muốn thừa nhận rằng, cuộc sống mình đang có đa số đều là may mắn và do mình có một chút nhan sắc ? Mình thầm cảm ơn điều đó và muốn chia sẻ với mọi người. Chứ chẳng phải vì nghĩ mình là một nhân vật to tát hay có tầm cỡ đến mức để đi làm phim về cuộc đời mình", cô viết.

Ngọc Trinh nhận mình là người không giỏi ăn nói, cách giao tiếp không như tầng lớp thượng lưu hoặc trí thức. Cô nói chuyện rất đơn giản, cách ăn uống hoặc cách đi đứng cũng rất bình thường. Cô thấy mình 'quê', chứ không thể nào ra được cái chất sang. Không ít người khuyên cô đi học kỹ năng ở trường John Robert Powers, nhưng cô nghĩ, bản chất cô là vậy, có học cũng chỉ thay đổi được bên ngoài mà thôi.

Hiệu trưởng trường John Robert Powers viết những lời ám chỉ Ngọc Trinh.

Mới đây, khi đọc được status của Hiệu trưởng trường John Robert Powers viết về mình, Ngọc Trinh đã rất buồn. Đoạn status có viết: "Phim này (Vòng eo 56) góp phần làm cho thế hệ trẻ không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Con gái muốn thay đổi cuộc đời thì chỉ cần kiếm đại gia hầu hạ thì chẳng cần lao động, học hành, chẳng biết xấu hổ khi giật chồng người khác".

Phản ứng trước lời quy chụp của vị Hiệu trưởng ngôi trường nổi tiếng, 'nữ hoàng nội y' bức xúc: "Trong mắt mình, cô là một người có học, thuộc tầng lớp trí thức mà cô lại buông cho mình những lời cay nghiệt đến như thế, trong khi cô chưa hề tiếp xúc trực tiếp hoặc biết gì về mình? Cũng như bao người, chỉ là những gì trên mạng mà cô lại dành cho mình những lời như thế? Cái tiếng 'làm gái' là cái tiếng rất nhục của đời người con gái, nên mình mong mọi người mở lòng trước khi phán xét một điều gì đó? Nếu thật sự làm gái thì mình nên im lặng, chứ 5 lần 7 lượt cứ tìm cách khẳng định nói mình không làm gái, rồi lỡ khi ai phát hiện ra sự thật có phải nhục hơn không? Chỉ là mình thích cách sống như các thiên thần của Victoria's Secret, thích mặc bikini, thích khoe thân như họ - tại sao họ làm được mà mình lại không làm được? Mình chỉ muốn làm những gì mình thích thôi mà".

Cô khẳng định mình không 'làm gái' bởi nếu có làm, cô sẽ im lặng.

Ngọc Trinh chia sẻ thêm, hôm nay là một ngày buồn vì cô nghe quá nhiều lời nhục mạ mình. Cô đã nghẹn ngào khóc trước những đánh giá không thiện cảm của mọi người. Cô tự động viên mình hãy cố gắng chứng minh và làm thay đổi cách nhìn của công chúng về cô, xoá tan suy nghĩ mà phần đông khán giả gắn mác cho cô trong suốt thời gian qua. "Có ít học thì cũng phải để người khác nể mày vì cách sống biết điều, cách xử sự thẳng thắn. Xung quanh vẫn còn nhiều người tin tưởng và yêu thương mày lắm, họ thương mày, không muốn mày buồn, nên cố gắng lên", cô viết.

Hải Bình