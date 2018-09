Ngọc Thúy xinh đẹp rực rỡ khi làm cô dâu

Hai bộ áo dài đỏ và trắng của Ngọc Thúy do stylist Quang Tuyến may riêng cho cô. Người đẹp sẽ mặc trang phục này trong lễ hỏi và lễ đăng ký kết hôn. Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Nguyễn Minh Quân, tạo mẫu tóc Lê Ngọc Sơn, hoa Bảo Nam Lavender và stylist Quang Tuyến hỗ trợ thực hiện.