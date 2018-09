Ngọc Quyên tặng áo dài đôi cho Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời đồng giới

Ngọc Quyên tiết lộ, cô khá thân với Hồ Vĩnh Khoa nên quyết định may áo dài đôi tặng 'vợ chồng' anh. Nữ người mẫu đã âm thầm học may, thêu và vẽ áo dài để kinh doanh thời trang ở Mỹ. Cô kết hợp cùng nhà thiết kế Phương Nguyễn thực hiện các sản phẩm áo dài trẻ em thêu tay thủ công trên lụa tơ tằm mang sang Mỹ bán, trích một phần lợi nhuận giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam. Bộ ảnh của Hồ Vĩnh Khoa do stylist Tân Đà Lạt hỗ trợ thực hiện.