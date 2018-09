Ngọc My xinh đẹp trong đêm nhạc

Ngọc My sinh năm 1989, đã đi hát được 6 năm. Trong đó, có thời gian cô gia nhập nhóm hài của nghệ sĩ Hồng Tơ. Ngọc My từng ra mắt một single hồi năm 2014, nhưng đến tận bây giờ cô mới hoàn tất album đầu tay. Album gồm 12 ca khúc, vừa nhạc trẻ vừa nhạc xưa. Ngoài ra, dịp này Ngọc My còn giới thiệu phim ngắn dài 47 phút do chính cô lên ý tưởng nội dung.