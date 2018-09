Ngọc Minh Idol né tránh trả lời về tình cũ Hà Linh

Single của Ngọc Minh có 3 ca khúc 'Sẽ là người khác', 'Mưa' và 'Sau một lời nói dối'. Khi được hỏi phải chăng nội dung MV 'Sẽ là người khác' được tái hiện từ câu chuyện tình của anh với Hà Linh, Ngọc Minh không trả lời mà chỉ chia sẻ, anh và nhạc sĩ Khắc Việt đã quyết định giấu kín ngay từ khi lên ý tưởng. Chưa hết, khi được hỏi tại sao Ngọc Minh lại song ca với Trà My Idol ca khúc 'Mưa' trong single mà không phải một giọng ca đang được chú ý tại The Voice, anh nhanh chóng lái câu trả lời sang hướng khác. Dù ai cũng biết câu hỏi khéo léo nhắc đến Hà Linh - tình cũ của Ngọc Minh - nhưng nam ca sĩ hoàn toàn không nhắc gì đến bạn gái một thời. Ngọc Minh chỉ trả lời ngắn gọn, anh quen biết Trà My Idol từ nhỏ và giữa họ có sự giao thoa, đồng cảm về âm nhạc. Đó là lý do khi chọn giọng ca nữ để hát cùng ca khúc 'Mưa', anh lập tức nghĩ đến Trà My mà không phải ai khác.