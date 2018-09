Ngọc Lan - Thanh Bình không dám cãi nhau khi đóng phim chung

'Bố là tất cả' được Việt hóa từ sitcom Hàn Quốc 'What happens to my family?'. Phim từng đoạt nhiều giải thưởng tại xứ kim chi. Nội dung xoay quanh chuyện một người đàn ông góa vợ, một mình nuôi ba con trưởng thành. Nghệ sĩ Thanh Nam đóng vai người bố trong phiên bản Việt.