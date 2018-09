Ngọc Lan diễn 'ngây ngô, ngớ ngẩn' vẫn giành Cup

Hoài Linh đánh giá Khởi My xuất sắc trên sân khấu hài, Ngọc Lan may mắn gặp đúng hai trưởng phòng 'hiền' nhất là Trường Giang, Chí Tài. Khán giả dự đoán cúp chiến thắng sẽ về tay Khởi My nhưng danh hài bất ngờ công bố: 'Tôi đánh giá vào tiêu chí ngây ngô, ngớ ngẩn của thí sinh để trao cúp. Sau khi ngây ngô, ngớ ngẩn, họ đã xử lý tình huống tuyệt vời'. Cuối cùng, anh trao Cup hình cánh cửa cho diễn viên Ngọc Lan.