Ngọc Hân muốn kiếm thật nhiều tiền

Trong một talkshow, Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự, cô luôn cố gắng kiếm tiền để đưa bố mẹ đi chu du khắp thế giới.

Làm khách mời trong chương trình Lần đầu tôi kể, Ngọc Hân cởi mở chia sẻ những câu chuyện ít người biết đến từ khi cô bước chân vào giới người mẫu đến lúc trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Mở đầu cuộc trò chuyện với anh Bờ Vai, người đẹp nói, cô gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm 13 tuổi, bố mẹ cho cô đi học lớp người mẫu để sửa dáng lưng gù cho con gái. Cũng từ đây, cô chính thức gia nhập câu lạc bộ người mẫu ảnh của một tờ báo tuổi học trò, sau đó nhanh chóng bước chân vào con đường chuyên nghiệp dưới sự quản lý của một công ty ở Hà Nội. Thời điểm đó, Ngọc Hân tự thấy bản thân cô khá nhút nhát, nhưng đổi lại, cô có được sự an toàn khi phát triển trong môi trường đào tạo bài bản, chứ không bước ra ngoài làm người mẫu tự do để dính nhiều cạm bẫy.

Ngọc Hân vui vẻ nói về tuổi thơ và con đường đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Năm 2010, khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt vương miện, Ngọc Hân từng vướng phải nhiều lời bình luận tiêu cực về nhan sắc của cô. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình trở thành Hoa hậu, cô nói: "Tôi tham gia cuộc thi với tâm lý thoải mái và có lẽ đó là một trong những lý do giúp tôi đăng quang". Với bản lĩnh mạnh mẽ, trong nhiều năm qua, Ngọc Hân đã nỗ lực để khán giả yêu mến thông qua những việc làm từ thiện, đóng góp cho cộng đồng. Cô không phủ nhận, "vương miện là một công cụ giúp tôi hoạt động xã hội tốt hơn".

Cũng trong talkshow, khi được hỏi về gia đình, Hoa hậu vui vẻ kể chuyện với sự tự hào. Cô cho biết, bố mẹ cô rất thoải mái để con cái được quyền lựa chọn ước mơ và tương lai của mình. Dẫu vậy, khi làm bất cứ công việc gì, Ngọc Hân cũng đều hỏi qua ý kiến của bố mẹ. Trong công việc, cô luôn cố gắng hết mình để kiếm thật nhiều tiền. Cô không dùng tiền để mua xe hơi, hàng hiệu mà đơn giản chỉ muốn đưa bố mẹ đi chu du khắp thế giới.

Cô không kìm được sự xúc động khi kể về những chuyến đi từ thiện.

Đề cập về tính cách bản thân, cô tiết lộ, mình luôn sống với suy nghĩ lạc quan, tích cực nên rất ít khi khóc. Thế nhưng, cô lại dễ rơi nước mắt trong những sự việc không giống ai. Cô đặc biệt có tình yêu lớn với động vật.

Ngoài vấn đề công việc, trong chương trình, Ngọc Hân còn bày tỏ quan điểm về tình yêu và những chuyến đi từ thiện để lại trong cô nhiều kỷ niệm khó quên. Talkshow Lần đầu tôi kể của Hoa hậu Việt Nam 2010 gồm hai tập Giọt nước mắt lạ và Xin cho tình yêu bình yên, sẽ lần lượt phát sóng vào lúc 19h các ngày 3/8 và 10/8 trên HTV2.

Quỳnh Như