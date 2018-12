Ngọc Hân lên tiếng về ảnh thân mật bên 'anh bạn lâu năm'

Hoa hậu không xác nhận chàng trai này là người yêu cô mà chỉ cho biết khi nào có tin vui thì cô sẽ thông báo đến khán giả.

Đầu tháng 11, Ngọc Hân đăng tải bức ảnh thân thiết bên một chàng điển trai với dòng chú thích: 'Anh bạn lâu năm'. Các khán giả tinh ý nhận ra, đây chính là chàng trai từng xuất hiện trong tấm ảnh Hoa hậu mặc trang phục cưới mà cộng đồng mạng chia sẻ vào tháng 9/2017. Có thông tin cho rằng, bạn trai của Ngọc Hân đang công tác ở Bộ Ngoại giao. Trước thắc mắc về 'người yêu tin đồn', người đẹp không xác nhận mà chỉ trả lời: "Tin đồn mãi sẽ chỉ là tin đồn. Khi nào có tin vui, tôi sẽ trực tiếp thông báo tới mọi người chứ không giấu giếm. Còn hiện tại, tôi xin giữ mọi thứ riêng tư".

Ngọc Hân chia sẻ hình ảnh với 'anh bạn lâu năm' khiến nhiều người đặt nghi vấn đây là bạn trai của cô.

Ở tuổi 29, Ngọc Hân cho rằng cô vẫn đang trong quá trình tìm hiểu bản thân. Hơn nữa lúc này cô muốn tập trung làm việc để xây dựng một sự nghiệp ổn định, đồng thời có những chuyến đi trải nghiệm để thoả mãn đam mê của tuổi trẻ. "Có như vậy, lúc lập gia đình và làm mẹ, tôi mới không thấy hối tiếc", cô tâm sự. Hoa hậu cũng thổ lộ suy nghĩ về mẫu người chồng lý tưởng: Đó là người tốt bụng, thấu hiểu và dành cho cô sự tôn trọng cả về con người lẫn công việc.

Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân gần như giấu kín về đời tư. Cô chưa một lần công khai bạn trai với giới truyền thông nên khán giả rất tò mò. Vài năm trở lại đây, người đẹp lần lượt làm phù dâu cho đám cưới của nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam nên càng khiến người hâm mộ sốt ruột khi chưa thấy cô có ý định lên xe hoa.

Thời gian này Ngọc Hân bận rộn với lịch chạy show event, quay các show truyền hình, đồng thời điều hành việc kinh doanh thương hiệu áo dài. Cô vừa ra mắt bộ sưu tập áo dài Đường xưa mây trắng, lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. "Đọc xong cuốn sách, tôi thấy đầu óc mình được thanh thản, nhẹ nhõm, bình yên và thông tuệ hơn rất nhiều, dù trước đó có nhiều chuyện không may mắn, không vui xảy ra. Tôi đã bắt tay làm bộ sưu tập ngay sau khi đọc tác phẩm", Ngọc Hân nói. Để làm nổi bật ý tưởng của bộ sưu tập, cô sử dụng chất liệu được làm từ các loại sợi tự nhiên. Những bông sen, cánh hạc bay, bông hoa chớm nở... được in hoặc thêu trên vải như biểu tượng của sự bình an; còn những hạt cườm đính điểm xuyết trên áo dài tạo thêm nét tinh khôi.

Người đẹp chưa một lần công khai chuyện tình yêu với công chúng. Cô mải miết làm việc để xây dựng sự nghiệp ổn định trước khi kết hôn.

Hoa hậu Việt Nam 2010 gắn bó với công việc thiết kế áo dài đã được 3 năm. Cô coi mình là một người trẻ khởi nghiệp và mỗi ngày luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Niềm vui và động lực lớn nhất với cô khi kinh doanh áo dài là tạo được công ăn việc làm cho các nhân viên, từ người bán hàng, thợ thủ công đến thiết kế, cũng như đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trước thắc mắc Ngọc Hân lấy tiền từ đâu để bù cho những khoản thiếu hụt kinh doanh bởi việc sản xuất và bán áo dài khó hoàn vốn, sinh lãi, Hoa hậu giải thích, áo dài không chạy theo mốt như các phân khúc khác trong thị trường thời trang nên không sợ tình trạng "tồn kho". Cô khoe: "Hiện tại, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chi tiền để mua các thiết kế từ bộ sưu tập cũ của tôi. Vì vậy, việc hoàn vốn, sinh lãi trong thiết kế, bán áo dài không khó, theo quan điểm của tôi. Tôi tự hào vì doanh thu, lợi nhuận kiếm được từ áo dài giúp bộ máy kinh doanh của mình vận hành tốt cũng như giúp tôi nuôi dưỡng niềm đam mê".

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân là sinh viên ngành Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, cô thường xuyên có bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Việt Nam. Khoảng ba năm trở lại đây, cô dành nhiều tâm huyết cho áo dài. Các bộ sưu tập áo dài của Ngọc Hân gắn liền với nét văn hoá của Việt Nam nên cô được mời đi trình diễn trong nhiều chương trình giao lưu văn hoá quốc tế.

