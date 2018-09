Ngọc Hân dạy trẻ nhỏ thiết kế thời trang

Ngọc Hân bắt đầu vẽ từ lúc 5 tuổi, biết may từ khi học lớp 2, thậm chí lên lớp 5, cô còn tự 'kinh doanh' các sản phẩm thời trang búp bê. Với số tiền dành dùm, cô đã tự mua được một cô búp bê Barbie, món đồ chơi đắt đỏ vào thời bấy giờ. "Tôi say mê với việc may quần áo đến nỗi, mỗi ngày đều thiết kế cho búp bê ít nhất một bộ trang phục. Xem tivi, thấy bộ nào đẹp là tôi nghiền ngẫm cắt may. Có lần xem phim 'Cô bé Lọ Lem', tôi ấn tượng với bộ váy lộng lẫy như công chúa của Lọ Lem. Tôi lấy rèm cửa sổ bằng vải ren của mẹ, cắt màn ngủ của cả nhà... để khâu vá. Lúc mẹ phát hiện ra, tôi đã bị đánh đòn một trận nhớ đời", Hoa hậu kể.