Ngọc Hân bật khóc trước nghị lực của cô gái mắc bệnh hiểm nghèo

Ngọc Hân chia sẻ, ngay khi được những người thực hiện chương trình mời, cô lập tức nhận lời và bắt tay cùng mọi người để hiện thực hóa ước mơ của Huyền Trang. Tuy nhiên, điều khó khăn là lịch trình của ê kíp chỉ có hai ngày để may bộ sưu tập do Trang thiết kế, với những hoạ tiết rất sinh động do cô tự tay vẽ. Để kịp tiến độ thực hiện chương trình, Ngọc Hân quyết định sử dụng công nghệ in vải tiên tiến nhất để chuyển thể những mẫu vẽ phác thảo trên giấy của Trang lên trang phục.