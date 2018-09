Ngọc Anh nóng bỏng trên sân khấu

Phải cạnh tranh với Võ Hạ Trâm nhưng Bùi Anh Tuấn không hề chùn bước bởi anh sở hữu lượng fan khổng lồ để nhắn tin bình chọn. Với chủ đề nhạc kịch, anh chọn tác phẩm 'A whole new world', nằm trong bộ phim hoạt hình 'Aladdin và cây đèn thần'. Anh trình bày ca khúc bằng hai thứ tiếng Anh và Việt, trong đó, phần lời Việt do chính anh biên soạn. Bùi Anh Tuấn cho biết, việc dịch lời sang tiếng Việt sẽ giúp khán giả cảm nhận được nội dung và ý nghĩa của nhạc phẩm. Mặc dù được giám khảo khen có sự tiến bộ so với hai đêm thi trước nhưng Bùi Anh Tuấn vẫn đạt điểm số khiêm tốn 32.