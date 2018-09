Ngô Thanh Vân vất vả làm MV cho 365

'Đả nữ' tốn nhiều công sức và thời gian mới hoàn tất MV 'Ác mộng' của các học trò.

Sau liveshow kỷ niệm 3 năm thành lập hôm 4/1, nhóm 365 thực hiện ngay MV Ác mộng mà nhóm dành nhiều tâm huyết. Đây là ca khúc do Only C và JongKay sáng tác, nằm trong album vol.2 nhóm phát hành cuối năm ngoái. Ác mộng đang được yêu thích nhờ giai điệu trẻ trung và ca từ ý nghĩa.

Đây là MV đầu tiên của 365 mà Ngô Thanh Vân không chỉ đảm nhận vai trò sản xuất, cô còn đóng minh hoạ. Với "đả nữ", sản phẩm này lấy đi của cô nhiều sức lực và thời gian. MV ra mắt trễ tới một tháng so với dự định ban đầu của ê kíp.

Hình ảnh Ngô Thanh Vân và nhóm 365 trong MV 'Ác mộng'.

Thời điểm quay MV, Ngô Thanh Vân đang công tác ở nước ngoài nên phải tận dụng bay về Việt Nam vào ban đêm để quay những cảnh buổi tối. Sau đó, cô lại bay đi vào sáng sớm hôm sau để kịp lịch làm việc tại nước ngoài. Nữ diễn viên chia sẻ, tuy rất mệt vì phải bay liên tục nhưng cô hài lòng vì đã hỗ trợ được cho các học trò trong một MV "chất" như Ác mộng.

MV được thực hiện với kỹ thuật quay phim nhựa nên hình ảnh đậm chất điện ảnh. Ngô Thanh Vân và 365 sẽ mang đến những màn võ thuật đẹp mắt, chân thật. Để có được vài phút đánh đấm trên màn ảnh, họ mất nhiều tháng tập luyện cật lực.

Với 365, quá trình quay MV này đúng là "ác mộng" vì nhóm liên tiếp gặp sự cố. Ban đầu, khi đang tập võ thuật thì thành viên Will phải nhập viện phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, Will không được vận động mạnh nên anh gặp rất nhiều khó khăn trong lúc quay hình. Khi MV hoàn tất, dự định ra mắt vào 14/2 thì bất ngờ máy tính bị virus thâm nhập, huỷ hoại đến 40% dữ liệu MV. Hầu hết những phần bị mất đều là các cảnh quay võ thuật nên nhóm phải quay lại gần như toàn bộ. Trong ngày quay lại đầu tiên, bối cảnh quay là nhà kho cũ ở quận 7 bị triều cường ngập nước, khiến ê kíp phải thức đến sáng mới quay xong.

MV sẽ chính thức ra mắt vào dịp White Valentine 14/3. Ngô Thanh Vân và nhóm 365 hy vọng MV được khán giả đón nhận nhiệt tình như một sự động viên ê kíp.

Trailer MV "Ác mộng" của nhóm 365:

Hàn Quốc Việt