Ngô Thanh Vân trẻ trung như nữ sinh

Chiều 28/4, Ngô Thanh Vân tổ chức họp báo giới thiệu về dự án 'Vết sẹo cuộc đời - The scar of life' do chính cô khởi xướng, tại TP HCM. Nữ diễn viên thu hút sự chú ý bởi vẻ tươi trẻ cùng nụ cười luôn nở trên môi. Ngô Thanh Vân trông giản dị như một nữ sinh khi diện áo sơ mi trắng.