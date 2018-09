Ngô Thanh Vân tiết lộ cảnh nóng với trai đẹp

Gần một tháng trước, Ngô Thanh Vân tung MV mới nhất mang tên 'Under my spell', lập tức gây chú ý với khán giả. Đây là ca khúc thuộc thể loại dance, do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Bài hát gợi cho Ngô Thanh Vân nhiều cảm xúc nên quyết định lên ý tưởng thực hiện MV thật sâu sắc và lãng mạn. Vì vậy, những thước phim trong MV được chăm chút cẩn thận (xem video).