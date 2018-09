Ngô Thanh Vân sắp sánh đôi với tài tử Hàn

'Đả nữ' đảm nhận vai trò Đại sứ LHP Hàn Quốc lần thứ hai tại Việt Nam cùng Lee Ki Woo, ngôi sao phim 'Tiệm mỳ mỹ nam'.

Là nghệ sĩ đa tài của showbiz, Ngô Thanh Vân ngày càng được công chúng yêu mến vì những nỗ lực bền bỉ và nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật. Qua hơn 10 năm, "đả nữ" dần khẳng định được vị trí bằng nhiều giải thưởng điện ảnh của giới chuyên môn và khán giả. Với bản lĩnh nghề nghiệp, vẻ đẹp đầy chất điện ảnh và kinh nghiệm tham dự nhiều sự kiện, dự án hợp tác trong nước và quốc tế, Ngô Thanh Vân là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ lao động nghệ thuật nghiêm túc để chinh phục trái tim công chúng.

Ngô Thanh Vân sẽ sánh đôi bên tài tử Lee Ki Woo.

Tại Liên hoan phim Hàn Quốc lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6 đến 11/9, người đẹp Lửa phật sẽ sóng đôi bên nam diễn viên Hàn Quốc Lee Ki Woo trong vai trò Đại sứ. Cả hai sẽ xuất hiện trong buổi họp báo vào ngày 6/9 và sánh bước cùng nhau tại nhiều sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim ở Hà Nội.

Lee Ki Woo là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh xứ sở kim chi. Với khuôn mặt điển trai và chiều cao 1m95, ngôi sao sinh năm 1981 đảm nhận rất nhiều vai diễn khác nhau trong sự nghiệp của mình trong các phim truyền hình: The Virus, Stand by, Flower Boy’s Ramen Shop, Star’s lover, Naughty woman, This damned love, You are not alone; điện ảnh: Our Neighbor’s Crime, Wedding Dress, Story of wine, Lost and Found, Someone behind you, Shim’s family, Woman on the beach, Lost in love, Sad Movie, Tale of cinema, The classic...

Ngôi sao phim "Tiệm mì mỹ nam" sẽ đến Hà Nội vào ngày 5/9.

Bộ phim gần đây của anh chiếm được cảm tình của đông đảo giới trẻ châu Á, trong đó có Việt Nam là Flower Boy’s Ramen Shop (tựa Việt: Tiệm mì mỹ nam) với tỉ suất người xem cao trên sóng đài tvN. Cũng nhờ tác phẩm này, anh đã nên duyên với nữ diễn viên Lee Chung Ah và họ hiện là cặp tình nhân đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài mảng phim ảnh, anh còn gặt hái được thành công ở lĩnh vực người mẫu với giải thưởng Modelstar Awards trong Asia Model Festival Awards lần thứ 8.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, Lee Ki Woo bày tỏ mong muốn được dành thời gian tham quan phố phường Hà Nội, nơi anh từng ước mơ đặt chân đến từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Anh hy vọng, đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Theo lịch trình, anh sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 5/9.

Quỳnh Như