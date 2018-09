Ngô Thanh Vân quyên được 7,9 tỷ đồng giúp 252 trẻ mổ tim

Gala từ thiện 'Vết sẹo cuộc đời 7' do nữ diễn viên tổ chức tối 25/5 thu hút sự quan tâm của các mạnh thường quân.

Tối 25/5, gala Vết sẹo cuộc đời 7 với chủ đề Tình cha do Ngô Thanh Vân tổ chức, diễn ra tại TP HCM. Sự kiện có sự tham gia của MC Phan Anh, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh, Bình Minh, Dương Triệu Vũ, Hoàng Bách, Ưng Đại Vệ, Xuân Lan, Thảo Trang, Trương Thị May, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Jun Phạm, S.T, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, Hồ Trung Dũng...

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi chương trình thu được 7,9 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong đêm gala chính là phần đấu giá bức tượng Phật vàng được ngài nhiếp chính vương Shyalpa Tenzin Rinpoche tặng cho Ngô Thanh Vân trong chuyến hành trình đến Nepal trong lễ Phật Đản vừa qua. Ngài cũng có mặt để cùng tiếp sức cho Ngô Thanh Vân trong chương trình. Bức tượng vàng đã được nâng mức đấu giá dừng lại tại 100.000 USD, tuy nhiên, với sự ủng hộ thêm của những vị khách mời tại đêm tiệc, tổng số tiền đấu giá cho vật phẩm này lên đến 174.400 USD. Phần đấu giá tượng Phật vàng này được chính MC Phan Anh và Ngô Thanh Vân dẫn dắt trong đêm gala.

302.400 USD tương ứng với gần 7,9 tỷ đồng chính là tổng số tiền thu được từ vật phẩm đấu giá và đóng góp của các khách mời tham dự. Với số tiền này, chương trình Vết sẹo cuộc đời 7 sẽ cứu sống được thêm 252 bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình đã nâng tổng số bé được cứu sống lên 1.500 em đến thời điểm này.

Chương trình Vết sẹo cuộc đời đã đi được chặng đường 6 năm và đang bước vào năm thứ 7 với mục đích kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, chung tay góp sức giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim trên khắp Việt Nam có cơ hội được phẫu thuật.

Chương trình năm nay có bộ phim ngắn I love you... more... của đạo diễn trẻ Bình Nguyên do Ngô Thanh Vân sản xuất.

MC Phan Anh là một trong các khách mời của sự kiện do Ngô Thanh Vân tổ chức.

Đêm trình diễn nghệ thuật và đấu giá gây quỹ được dẫn dắt bởi MC Tùng Leo và Bùi Việt Hà. Mở màn chương trình là phần trình diễn của hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong một tiết mục đã từng đạt kỷ lục guinness thế giới. Xen kẽ cùng với những màn đấu giá đầy sôi nổi là tiết mục Những ô cửa xanh do ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày.