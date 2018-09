Ngô Thanh Vân ngồi 'ghế nóng' Thử thách cùng bước nhảy

'Đả nữ' trở lại làm giám khảo khách mời trong liveshow 5 sau khi được đánh giá cao ở mùa giải đầu tiên.

Năm 2012, Ngô Thanh Vân từng được mời làm giám khảo khách mời của So you think you can dance phiên bản Việt. Cô gây ấn tượng bởi lối nhận xét sắc sảo, thông minh nhưng cũng rất tình cảm. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ trở lại với vai trò này trong liveshow 5.

Ngô Thanh Vân cho biết, từ khi Thử thách cùng bước nhảy 2013 phát sóng, cô khá bận rộn nhưng vẫn theo dõi từng đêm thi. Nếu không kịp xem trực tiếp, "đả nữ" sẽ xem lại trên mạng. Ngô Thanh Vân cho rằng, việc xem kỹ từng đêm thi không chỉ giúp cô nắm được thế mạnh và điểm yếu của từng thí sinh, còn là dịp để trau dồi, cập nhật kiến thức cho bản thân.

Diễn viên Ngô Thanh Vân.

Nữ diễn viên vui mừng khi thấy sau mùa giải đầu tiên, khán giả đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nghệ thuật nhảy, múa nói chung và các vũ công nói riêng. Nếu trước đây đa số người xem "ác cảm" với dàn vũ công nhảy minh họa cho ca sĩ, bây giờ họ đã thấu hiểu và thông cảm cho công việc của những nghệ sĩ này. Theo Ngô Thanh Vân, ca sĩ và vũ công đều phải được tôn trọng như nhau, vì ca sĩ cần sự hỗ trợ của vũ công để tiết mục hấp dẫn hơn. Ngược lại, vũ công cần có ca sĩ để bài biểu diễn thăng hoa hơn.

Trở lại vị trí "ghế nóng" cùng biên đạo múa Tuyết Minh và kiện tướng dancesport Chí Anh, Ngô Thanh Vân sẽ đưa ra những nhận xét chân thành cho các thí sinh. Cô tin rằng, khán giả cũng là những giám khảo công tâm nhất trong việc bình chọn cho các thí sinh xuất sắc, bởi họ ngày càng có cái nhìn và sự đánh giá đúng đắn.

Chỉ còn một ngày sẽ diễn ra liveshow 5 dành cho top 12, nên các vũ công đang ráo riết tập luyện. Trong đêm này, họ phải trình diễn hai lượt, đồng nghĩa với cường độ tập và áp lực cũng tăng gấp đôi.

Sau khi Đình Hải và Ngọc Tiên bất ngờ rời cuộc chơi, top 12 còn lại một số cặp sáng giá như Mỹ An - Đình Lộc, Minh Trường - Phi Phụng, Ngọc Anh - Ngọc Tuấn... Trong liveshow 5, Minh Trường - Phi Phụng lần đầu được John Huy Trần biên đạo, hứa hẹn mang đến một tiết mục mới lạ. Trong khi đó, Thái Sơn - Minh Tú được "ông trùm" Michael Schwandt - biên đạo của Lady Gaga - hướng dẫn trong tuần này. Mỹ An - Đình Lộc lại thêm một lần may mắn khi được làm việc với biên đạo quốc tế Hani Abaza vừa đến Việt Nam...

Đêm thi thứ 5 diễn ra lúc 21h thứ bảy 2/11 tại nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM) và được truyền hình trực tiếp trên HTV7, Hà Nội 1.

Hàn Quốc Việt