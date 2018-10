Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội

Danh sách đề cử "Phim truyện xuất sắc" LHP Quốc tế Hà Nội Silent Night - Ba Lan The Dark room – Iran Pupa - Ấn Độ Student A – Hàn Quốc First law - A Shaman's tale – Argentina Signal rock – Phillippines Eva – Pháp Anna Karenina: Vronsky's Story – Nga The Wild pear tree - Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức The Name – Nhật Bản Nhắm mắt thấy mùa hè – Việt Nam Pale folk – Serbia