Ngô Thanh Vân đeo đồng hồ gần 1 tỷ đồng

Tối 2/11, Ngô Thanh Vân trở lại 'ghế nóng' So you think you can dance phiên bản Việt 2013. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vân làm giám khảo khách mời của mùa thi thứ hai. Năm ngoái, nữ diễn viên từng gây ấn tượng với khán giả khi ngồi ở vị trí này.