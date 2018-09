Ngô Kiến Huy quay MV hài hước cùng vũ công 'Bước nhảy hoàn vũ'

Ngô Kiến Huy phát triển theo hình tượng nghệ sĩ đa năng nên dù bận rộn với lịch quay phim, làm MC, anh cũng không quên thực hiện các sản phẩm âm nhạc. 'Nupakachi' là một sáng tác của Only C đã được Ngô Kiến Huy trình diễn tại chương trình The Remix. Ca khúc này trong 2 tháng qua luôn nằm trong top 20 các bảng xếp hạng âm nhạc.