Ngô Kiến Huy, Miu Lê bị chỉ trích vì quá già để đóng vai học sinh

Một ngày đẹp trời, Thư trúng tiếng sét ái tình với cô bạn mới chuyển đến là Việt An (Miu Lê). Cô nàng có vẻ dịu dàng, chín chắn pha chút 'băng giá' của một hoa khôi trong trường. Miu Lê cho biết, cô đã phải 'gồng mình' để hóa thân vào nhân vật bởi Việt An là nữ sinh ở thời khác xa với thuở đi học của cô. Nữ diễn viên cũng tiết chế tính cách mạnh mẽ, quậy phá ở ngoài đời nhằm lột tả sự nhẹ nhàng của cô nữ sinh Việt An.