Ngô Kiến Huy 'chặt chém' không thương tiếc Khổng Tú Quỳnh

Tối qua (16/10), nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh góp mặt trong chương trình Oh my sign - một chương trình chuyên nói về những vấn đề liên quan đến các cung hoàng đạo, được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Chương trình có sự tham gia của chuyên gia xem bài Tarot - Phùng Lâm và do ca sĩ, MC Ngô Kiến Huy dẫn dắt.