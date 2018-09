Nghi vấn Vũ Cát Tường chat sex, nói xấu hàng loạt sao Việt

Đoạn chat có nội dung nhạy cảm được một Facebooker chia sẻ, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Vốn là ca sĩ có hình ảnh sạch nhưng mấy ngày qua, Vũ Cát Tường liên tiếp vướng vào ồn ào, tạo sự tranh luận trong cộng đồng mạng. Một Facebooker gần đây đã tiết lộ đoạn chat nhạy cảm giữa tác giả Vết mưa và nữ stylist, người từng định hướng phong cách cho cô trong một thời gian ngắn. Cả hai xưng 'anh - em' và có những đoạn trao đổi tán tỉnh nhau.

Một trong những đoạn chat giữa Vũ Cát Tường với nữ stylist.

Ngoài tin nhắn đồng giới, cả hai còn nói xấu một loạt nhân vật nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Thu Minh, Lệ Quyên, nhạc sĩ Đức Trí, Hà Kin, Danny Đỗ, Hoàng Tôn, Trung Quân, Tiên Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê...

Trong đoạn nói chuyện với nữ stylist, huấn luyện viên The Voice Kids 2016 thẳng thừng chê bai Gil Lê 'không biết hát', Trung Quân Idol 'đầu tư xuề xòa mặt hình ảnh', Hồ Ngọc Hà là 'cáo già' còn Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Thu Minh đều là những ca sĩ 'đã hết thời, giờ chỉ kiếm sống bằng hình ảnh', Sơn Tùng M-TP hát dở nhưng vẫn nổi tiếng...

Hình ảnh thân mật của huấn luyện viên The Voice Kids 2016 và nữ stylist.

Facebooker cũng đề cập đến chuyện Vũ Cát Tường bị bạn học bóc mẽ dối trá, chép code, xin điểm, lừa học bổng, sống ảo. Cô còn bị 'tố' là người 'vắt chanh bỏ vỏ' khi phủ nhận công sức giúp đỡ của nhạc sĩ Phương Uyên cùng chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm trong thời gian thi The Voice 2013.

Trước đó, Vũ Cát Tường từng lên tiếng chỉ trích Sơn Tùng đạo nhạc trong ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, chính cô lại bị tố từng sao chép âm nhạc rất nhiều lần. Cụ thể, cô mượn giai điệu nhạc phẩm Rain in The Park của Marika Takeuchi vào hit Vết mưa, học hỏi ý tưởng MV Don't you go từ MV Unfriend you (Grayson Chance), thậm chí MV Yêu xa cũng hao hao Eyes on me - nhạc game Final Fantassy 10... Người trợ lý cũ của nữ ca sĩ sinh năm 1992 đã xác minh với Facebooker, chuyện Vũ Cát Tường chuyên đi lấy ý tưởng, công sức của người khác và của ê kíp để 'nhận vơ' là của mình.

Từ khi nổi tiếng từ cuộc thi The Voice 2013, Vũ Cát Tường đã vướng vào nghi vấn về giới tính do cô theo đuổi phong cách tomboy mạnh mẽ. Cô từng trả lời về tin đồn: "Âm nhạc, con người của tôi đều xuyên giới tính". Cô không hề cảm thấy gượng gạo khi để tóc ngắn, mặc trang phục tomboy, cũng không cố gắng tỏ ra mình manly về ngoại hình. Với cô khái niệm về cái đẹp là 'tự nhiên'.

Hiện, Vũ Cát Tường chưa có bất cứ phản hồi nào trước đoạn chat nhạy cảm và những thông tin nói xấu đồng nghiệp.

Hải Bình