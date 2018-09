Nghệ sĩ Việt sốc trước tin nhạc sĩ Lương Minh qua đời

Khánh Thi, MC Nguyên Khang, ca sĩ Tóc Tiên, Văn Mai Hương... đều bàng hoàng về tin buồn.

Sáng nay, thông tin nhạc sĩ Lương Minh đột ngột qua đời ở tuổi 49 sau cơn đột quỵ vào tối 28/2 khiến giới nghệ sĩ và những đồng nghiệp của anh tiếc thương. Với cương vị là Phó trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, anh đảm nhận vai trò sản xuất nhiều chương trình ca nhạc, gameshow trên sóng VTV, trong đó có Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt, The Remix, The Voice, X-Factor, Bước nhảy hoàn vũ... Nhạc sĩ Lương Minh có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều ca sĩ, MC và được các đồng nghiệp quý trọng vì sự tâm huyết trong công việc và tính tình gần gũi.

Trên trang cá nhân, MC Nguyên Khang chia sẻ: "Sáng nay nhận được tin anh ra đi. Bàng hoàng, sửng sốt không tin đó là sự thật. Cách đây hai ngày em còn alo anh để hỏi thăm tình hình sức khoẻ và công việc. Anh vẫn vui cười trò chuyện như cách anh vẫn hay dành cho em. Anh luôn tận tâm, hết mình, hài hước nhẹ nhàng và sâu sắc. Từ Bước nhảy hoàn vũ đến X-Factor và The Remix...em được anh chỉ bảo rất nhiều và anh em mình còn một kế hoạch dự định trong năm nay với nhau. Giờ em vẫn không tin được. Anh ra đi thanh thản anh nhé. Xin chia buồn với gia đình anh. Rest in peace người anh em trân quý".

Nhạc sĩ Lương Minh là người tổ chức nhiều gameshow và chương trình ca nhạc trên VTV.

Ca sĩ Văn Mai Hương viết: "Chú ơi cháu thực sự rất sốc. Chú đi nhanh quá chú ơi! Xin gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc tới gia đình chú Lương Minh - nhạc sĩ, Phó ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Thực sự vẫn không thể tin được".

Ca sĩ Uyên Linh cũng hoàn toàn bất ngờ: "Sáng nay thức dậy đã thấy tin nhắn báo anh Lương Minh mất. Nhói tim một cái, nhắm mắt là thấy nụ cười của anh. Mong anh về sống trên sự yên tĩnh đời đời. Vẫn ra khỏi giường, rửa mặt mũi rồi ra đường như mọi buổi sáng. Bây giờ ngồi trên xe nước mắt mới rơi. Đời người là cơn gió thoảng".

Ca sĩ Tóc Tiên nói về nhạc sĩ Lương Minh: "Một người anh hiền lành hay cười và luôn tâm huyết! Một người anh đã hướng dẫn Tiên từ khi còn chập chững hát và làm MC cho những chương trình của Đài. Xin chia buồn cùng gia đình anh".

Khánh Thi, giám khảo Bước nhảy hoàn vũ tâm sự: "Sốc khi vừa mở mắt và mở điện thoại. Anh luôn ủng hộ em từ khi còn bé và cả đến lúc vào Sài Gòn lập nghiệp. Đồng hành với anh 7 năm trong các gameshow. Anh là người chờ ở cổng của Nhà hát quân đội ở Bài hát Việt để khuyên em bình tĩnh lại quay về với Got to Dance. Giờ anh... bình an nhé".

Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc bên nhạc sĩ Lương Minh khi anh còn sống.

Ca sĩ Mỹ Tâm viết thư cho người nhạc sĩ cô quý trọng: "Gởi anh Lương Minh! Anh ạ! Em thật sự không muốn viết những lời này cho anh khi còn quá sớm thế này, sao lại như vậy được phải không anh? Mọi thứ mình vẫn không ngờ tới, đau lòng nhất vẫn là những người ở lại... Cám ơn anh với những cống hiến miệt mài cho âm nhạc nước nhà. Cám ơn anh với tất cả những điều anh đã trăn trở và làm cho các nghệ sĩ, ngay cả khi họ mới chập chững bước vào nghề. Cám ơn anh với nụ cười hiền lành và luôn mang đến sự động viên. Cám ơn anh về tất cả... Thật lòng em vẫn chưa tin được điều này. Em thật sự rất buồn anh ạ! Em mong anh bình yên và hãy luôn biết rằng tất cả mọi người đều yêu quý và thương nhớ anh, trong đó có em! Em xin phép được chia sẻ sự mất mát to lớn này đến gia đình anh! Em Mỹ Tâm, với tất cả sự kính trọng và yêu thương!".

MC Anh Tuấn, đồng nghiệp của nhạc sĩ Lương Minh tại VTV viết: "Một người anh, một người đồng nghiệp trong suốt mười mấy năm đã mãi ra đi...Thật sự là tin quá sốc. Từ sáng đi lo việc cùng gia đình anh đến giờ vẫn bàng hoàng lắm. Bọn em sẽ hoàn thành tốt các việc anh mới giao. Mong anh yên nghỉ và luôn phù hộ cho gia đình, anh em và bạn bè anh Lương Minh nhé".

Ca sĩ Hương Tràm nhắc lại kỷ niệm tập The Remix cách đây 2 ngày: "Chú ơi! Nhớ lúc con tập Tâm hồn của đá, chú vẫy con lại và nói rằng con phải hát đúng tính chất của bài hơn nữa, phải dữ dội hơn, phải mạnh mẽ hơn. Rồi con đã làm được. Chưa kịp gặp chú để nói lời cảm ơn thì chú đã ra đi đột ngột như thế này. Chú ơi! Hãy yên nghỉ và ở thế giới bên kia, hãy luôn cười tươi như chú đã từng chú nhé!".

Người mẫu Hồng Quế: "Chú à! Con còn nhớ như in lúc chương trình Điệp vụ tuyệt mật kết thúc ở Thái Lan, chú còn vỗ đầu con nói rằng: 'Con phải hoàn thiện hơn nữa, phải thực sự quyết tâm để được công chúng đón nhận. Ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng con vẫn có thể làm lại chỉ cần con muốn. Chú muốn thấy con thành công, và nếu có thể thì đi học thanh nhạc đi'. Lúc này con đang trên con đường hoàn thiện chính mình rồi chú. Con cũng đang ấp ủ sẽ đi học như lời chú nói. Nhưng mọi chuyện đột ngột quá chú ơi. Con còn chưa kịp được gặp chú và nói cho chú nghe những lời này! Vậy mà...".

Ca sĩ Lưu Hương Giang: "Thế là mọi người đều biết tin anh đi rồi nhưng vẫn không ai tin được! Với gia đình em thì đêm qua là một đêm thật dài anh ạ. Thương anh và cả gia đình!".

Đạo diễn Trần Lực: "Xin chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Lương Minh. Tiếc một tài năng đang độ chín. Bạn ấy đã và đang để lại dấu ấn rất đậm, rất Lương Minh ở các chương trình âm nhạc trên VTV".

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: "Cháu sốc quá chú ơi! Tại sao lại nhanh vậy chú ơi. Tối qua chú còn làm The Remix mà chú ơi! Chú còn hứa với bọn cháu vài chương trình trong năm nay với nhiều hứng khởi mà chú ơi! Thành kính phân ưu nhạc sĩ, Phó ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam".

Ca sĩ Đông Hùng: "Nghe tin mà không tin được nữa. Sếp đi đột ngột quá. Mới hôn trước còn nhắn tin với anh về hiệu ứng của phim mà em và Linh được đóng. Hứa hẹn sẽ có phần 2, mà giờ sếp lại... Không cam lòng chút nào cả".

MC Phan Anh: "Mãi mãi không quên những nụ cười hồn hậu, những dịu dàng nhắc nhở, những chân tình chỉ dạy.. của anh! Anh, về nơi ấy bình yên!".

Ca sĩ Dương Hoàng Yến: "Sáng sớm đến trường đi dạy, đang dạy học sinh nghe tin nhạc sĩ Lương Minh - Phó ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, không thể tập trung tiếp tục dạy được nữa. Mình ngồi lặng một lúc mà cứ nghĩ về chú, nghĩ đến nụ cười hóm hỉnh và luôn sẵn sàng cho cháu những lời khuyên để cháu rút kinh nghiệm trước những buổi biểu diễn. Đến giờ cháu vẫn không tin nổi chú ơi! Người cháu luôn yêu mến và kính trọng! Mong chú yên nghỉ".

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Em đi về nơi bình yên và nhiều tiếng cười nhé Lương Minh".

Quỳnh Như