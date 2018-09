Nghệ sĩ Việt sốc khi nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời

Tác giả 'Ca dao em và tôi' ra đi vì bị nhồi máu cơ tim ở tuổi 66 khiến các nghệ sĩ bất ngờ.

Khoảng 16h20 chiều nay, nhạc sĩ An Thuyên đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện 108 Hà Nội do một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Theo chia sẻ của bệnh viện Quân y 108, ngay khi được đưa vào cấp cứu lúc 16h20 phút, nhạc sĩ An Thuyên đã rơi vào tình trạng ngưng tim. Sau hơn một tiếng nỗ lực cứu chữa không thành công, các bác sĩ đã ngưng cấp cứu lúc 17h45 phút.

Gia đình, bạn bè và đông đảo ca sĩ, nhạc sĩ đều không khỏi bàng hoàng trước tin buồn này. Cách đây ít ngày, nhạc sĩ nổi tiếng vẫn khoẻ mạnh và cập nhật trang cá nhân thường xuyên. Ca sĩ Bông Mai, con gái của nhạc sĩ An Thuyên quá sốc trước sự ra đi đột ngột của bố nên không thể chia sẻ điều gì. Chị chỉ nói, gia đình không nhận hoa, tiền phúng viếng, chỉ nhận lồng chim để phóng sinh.

Nhạc sĩ An Thuyên là người thầy của rất nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam.

Nhà thơ Phan Huyền Thư không giấu nổi tâm trạng đau buồn vì người chú mà chị kính trọng đã ra đi mãi mãi. Chị tâm sự trên trang cá nhân: "Trong con người nhạc sĩ An Thuyên luôn tồn tại một con thỏ nhút nhát, kín đáo và dịu dàng với một con hổ mãnh liệt, liều lĩnh và bản năng. Có lẽ vì thế mà tác phẩm của An Thuyên luôn để lại cho tôi cảm giác đặc biệt khi cảm nhận một con hổ cõng một con thỏ phi trên đồng cỏ mênh mang của cảm xúc. Một hình ảnh lãng mạn một cách mạo hiểm.

Kỷ niệm của đại gia đình tôi với nhạc sĩ An Thuyên thì vô cùng nhiều, nhất là những năm bao cấp và chú Thuyên còn chưa chuyển ra Hà Nội. Tôi không dám tin việc chú ra đi đột ngột như vậy là một định mệnh. Có thể, trái tim mệt mỏi của chú đã phản bội lại những đam mê và khát khao cuộc sống của chú. Nhưng dù sao thì tim tôi cũng nhói đau, nó cũng đang không chịu nghe lời tôi khi cứ dồn dập liên hồi.

Chú phiêu diêu nhé, tiếp tục độc hành trên 'Dòng sông thi ca'....Cháu chưa thể nói lời vĩnh biệt lúc này, vì có lẽ chính anh linh chú cũng đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra, phải không chú?".

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng là học trò của An Thuyên suốt những năm là sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Quân đội. Chính nhạc sĩ là người phát hiện ra tài năng của giọng ca vùng mỏ. Hồ Quỳnh Hương đau xót viết: "Thầy ơi! Con biết nói gì đây? Điều gì thế này? Con không tin vào tai mình khi nghe thông tin này. Một người thầy, một người cha của con, một người nhạc sĩ An Thuyên tài hoa của đất nước. Con đường nghệ thuật của con bắt đầu từ thầy, nếu không có thầy sẽ chẳng có ai phát hiện ra cô gái nhỏ Quảng Ninh. Thầy thương con như con gái của thầy và thầy luôn gọi con là bông hoa Quỳnh Hương. Nhưng bông hoa này chưa đền đáp được ơn thầy ngoài những sự quan tâm hỏi thăm...

Con vẫn còn nhớ khi còn là cô sinh viên con luôn nói con sẽ cố gắng phấn đấu sau này con nuôi thầy nhưng có bao giờ con làm điều đó được, mà vẫn chỉ có thầy vẫn dõi theo từng bước con đi. Những lúc buồn vui trong nghệ thuật con lại được chia sẻ cùng thầy và con luôn nhận được những lời động viên để con vượt qua tất cả. Tình thầy trò, cha con chỉ con rất hiểu, vì còn một người hiểu giờ đã đi về với đất Phật rồi.

Giờ mọi lời nói cũng chẳng là gì, con chỉ lặng lẽ nhìn trời cao vì biết thầy đang ở nơi đó. Có lẽ thầy từ thiên đàng nào đó xuống nơi đây để cho đời những bài ca, cho những tình thương và giờ đã xong nhiệm vụ thầy trở về nhà mình nơi thiên đàng. Còn riêng con khi nhớ thầy, con sẽ không còn được điện thoại hay xin gặp thầy được nữa. Nhưng con sẽ ngước lên trời cao để nhìn về phía thầy và con biết được thầy đang yên bình bên tiên, Phật, sẽ không còn những nỗi buồn nhân thế chạm được đến thầy nữa. Con mãi là bông hoa Quỳnh Hương của thầy, lặng lẽ toả hương như thầy vẫn dạy con. Dù thầy ở nơi thật cao, xa... thì thầy hãy luôn mỉm cười vì con sẽ không làm thầy thất vọng. Con sẽ tiếp tục trưởng thành như những gì con đã hứa với thầy. Cảm ơn thầy đã có mặt trên cuộc đời này. Con sẽ vẫn tiếp tục nói con yêu thương thầy, cha của con ơi!".

Sao Mai Lê Anh Dũng khi nghe tin An Thuyên đưa vào viện cấp cứu đã nhanh chóng đến nơi nhìn mặt ông lần cuối. "Lòng con nghẹn và thắt lại khi nghe tin và chỉ kịp lao đến bệnh viện nhìn chú lần cuối trước khi cánh cửa vô tình của phòng lạnh khép lại...! Có lẽ trong số những ca sĩ đã thành công với những ca khúc của chú. Con tin chắc một điều rằng, rất ít ai có cảm giác hạnh phúc đến tột cùng khi hát xong ca khúc của chú bằng con, vì con đã may mắn hai lần vỡ oà trong hạnh phúc và sung sướng khi hai lần bước lên bục cao nhất trong các cuộc thi đều với hai ca khúc của chú. Những dấu ấn đó, những ca khúc đó và hình ảnh về chú sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp nhất theo con suốt cuộc đời này. Chú đã trở về với đất mẹ một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ như cách mà ca từ và giai điệu trong những bài hát của chú đi sâu vào lòng người nghe. Vĩnh biệt chú người con ưu tú của âm nhạc Việt Nam, người nhạc sĩ của nhân dân".

Ca sĩ Trọng Tấn còn chưa biết tin nhạc sĩ An Thuyên qua đời. Khi phóng viên Ngoisao.net liên lạc, anh không thể tin nổi vào tai mình. Trọng Tấn là một trong số những giọng ca được tác giả Ca dao em và tôi yêu mến và thường xuyên làm việc. Anh kể, mỗi lần viết được ca khúc nào mới, An Thuyên đều gọi cho anh để mời anh hát. Không ít tác phẩm mới của ông được Trọng Tấn thể hiện lần đầu như Dương cầm thu không em, Hà Nội mùa sương... Không chỉ vậy, trong nhiều chương trình ca nhạc do nhạc sĩ An Thuyên tổ chức, Trọng Tấn đều góp mặt ủng hộ. "Chú là một trong những nhạc sĩ mà tôi ngưỡng mộ bởi những đóng góp của chú cho dòng nhạc dân gian. Âm nhạc của chú thấm đẫm tâm hồn quê hương. Có thể nói, chú là người chiến sĩ, nhạc sĩ làm việc không biết mệt mỏi", Trọng Tấn nói.

Cũng như Trọng Tấn, MC Mỹ Lan từng có nhiều dịp trò chuyện và phỏng vấn nhạc sĩ An Thuyên trong nhiều chương trình ca nhạc. Cô cũng hoàn toàn bất ngờ về tin ông đã ra đi. "Quá bất ngờ và xót xa khi nghe tin chú đã đi xa. Chú là người mà con luôn có thể tìm đến để xin lời khuyên hay hỏi ý kiến mỗi khi con 'bí' một chương trình nào đó. Chú cũng là người nhạc sĩ con được quay hình nhiều nhất, trò chuyện nhiều nhất. Chú luôn như vậy hiền hậu, tận tâm và nhiệt thành. Con sẽ nhớ chú rất rất rất nhiều".

Ông đột ngột ra đi vì cơn nhồi máu cơ tim cấp khiến tất cả gia đình, bạn bè và học trò đều sốc.

Ca sĩ Lưu Hương Giang nhắc lại một kỷ niệm về người thầy: "Chúng con những học sinh trưởng thành từ trường nghệ thuật quân đội không bao giờ quên ơn thầy và luôn tự hào đc thầy dìu dắt! Lại nhớ về mỗi buổi sáng sớm ở Nha Trang.

- Con hỏi: Sao thầy dậy sớm thế?

- Thầy nói: Thầy già rồi ngày chỉ ngủ 3,4 tiếng. Dậy sớm để viết nhạc.

Sẽ luôn nhớ về bóng người đàn ông thong thả châm điếu thuốc đứng bên hành lang vào mỗi buổi sáng sớm viết những nốt nhạc để lại bao giai điệu đẹp cho đời".

Ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm từng có thời gian theo học tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và được An Thuyên chỉ bảo. Anh gửi những lời nhắn đến cố nhạc sĩ: "Thưa thầy! Một ngày trời lạnh tháng 10, sau Sao Mai điểm hẹn, thầy gọi con sang gặp, bảo con ra đĩa đi, tri ân khán giả. Con tần ngần, dạ con muốn lắm, mà con hổng có khả năng tài chính. Thầy cầm phong bì 10 triệu dúi tay con, biểu con về làm liền đi. Bữa sau tới, thầy ủng hộ thêm. 'Cánh diều lạc phố' non nớt và vụng dại của con được đề cử Album của năm - Cống Hiến 2012.

Nhiều bận thầy gọi con sang nhà dùng cơm với gia đình, con lót tót chạy qua, khi là cháo nghêu, khi là ốc đá thầy đi công tác vùng cao. Con 'nhiệt tình' như được về nhà. Có lần thầy biểu, Tâm chạy sang đây thầy dạy cho sáng tác. Con dạ thưa thầy con hổng dám, con không có khả năng đó. Thầy rầy, rồi dạy cho mấy 'tuyệt chiêu'. Hai thầy trò lục mấy tập thơ ra xem, thầy chọn những mấy bài hay, biểu con về tập phổ nhạc. Con làm thử, thầy khen con có khiếu, gửi Bài Hát Việt thử sức xem sao. Con hổng chịu, thưa thầy cho con thời gian, khi nào con tự tin nhiều hơn đã.

Lúc nãy, trong một buổi tiệc, người ta nhắc về Phật bà nghìn mắt nghìn tay, tự nhiên lòng con chùng lại, nước mắt ứa ra mà vẫn cố bình an. Bài hát đã đưa con lên bục cao nhất của Sao Mai điểm hẹn 2012.

Chiều nay thầy đi. Con ở phương xa không kịp đến tiễn thầy. Thưa thầy, con cảm ơn thầy đã cho con nhiều hơn cả những niềm tin. Thưa thầy, thầy đi...".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang ở Mỹ cũng gửi lời chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên. Cô cũng từng theo học ở ngôi trường nơi tác giả Ca dao em và tôi làm hiệu trưởng. "Trong một tuần chúng ta phải chứng kiến quá nhiều những mất mát của nền âm nhạc Việt Nam! Con vừa hay tin bác mất. Mong bác yên nghỉ và con xin gửi lời chia buồn đến gia đình. Người thầy Hiệu trưởng và nhạc sĩ con luôn ngưỡng mộ".

Sao Mai Phương Anh nghẹn ngào: "Nhớ lắm nụ cười hiền hậu,những cái xoa đầu đầy yêu thương của thầy mỗi khi thầy trò gặp nhau. Bần thần, hoang mang, trống trải. Chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Nhưng sâu thẳm trong tim, cảm thấy nhói đau. Và càng nghĩ đến càng thấy nỗi đau lớn dần lên. Nghàn lần mong thầy an nghỉ nơi xa xôi đó thầy ơi"

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chia sẻ: "Trong tất cả những nhạc sĩ lớn của Việt Nam, có lẽ chú là người gần gũi và yêu thương bọn trẻ chúng cháu nhất, và cũng là người cháu kính trọng, yêu mến nhất. Mặc dù không có may mắn được học tập dưới mái trường của chú, nhưng những gì cháu học được từ chú thì quá to lớn và sẽ không bao giờ cháu quên. Mong chú yên nghỉ. Xin chia buồn cùng gia đình Bông Mai, An Hiếu. Quả là tháng có quá nhiều sự mất mát to lớn cho âm nhạc Việt Nam".

Từng là học trò của nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Minh Thu vẫn nhớ mãi về hình ảnh người thầy hiền hậu: "Lời ru trái đất, sống trong bình yên, Lời ru trong xanh, nhấn chìm khói lửa chiến tranh... Mấy lời con xin hát khe khẽ lúc này để tặng thầy! Còn nhớ con được giao hát bài này ở đêm nhạc của thầy ở Berlin, con cứ run mãi vì con mê bài hát này suốt từ thời là học trò của thầy dưới mái trường Nghệ thuật Quân đội mà ít khi được hát".

Nghệ sĩ Thái Bảo, người từng thể hiện rất thành công ca khúc Ca dao em và tôi cũng tiếc thương nhạc sĩ nổi tiếng. "Cháu không tin được đâu chú! Đau lòng quá chú ơi! Vĩnh biệt chú một nhạc sĩ tài hoa đồng hương của cháu. Còn đâu nữa để 'chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ' chú ơi".

Quỳnh Như