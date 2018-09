Nghệ sĩ trẻ tung toàn hit trong đêm mở màn The Remix

Noo Phước Thịnh, Trung Quân, Justatee... đều mang đến những hit đình đám.

Tối 3/1 tới, liveshow 1 The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa thứ hai lên sóng với sự tham gia của 10 đội chơi. Trong đêm thi chủ đề Tự do, các ca sĩ sẽ cùng các cộng sự trong đội là nhà sản xuất, DJ và biên đạo thoải mái lựa chọn những ca khúc ưng ý nhất để ra mắt khán giả. Ê kíp thực hiện chương trình vừa tiết lộ, liveshow 1 sẽ khiến khán giả "đã tai" với hàng loạt hit lớn của các ca sĩ.

Giọng ca được chờ đợi nhất mùa giải năm nay là Noo Phước Thịnh mang ca khúc Gạt đi nước mắt vào biểu diễn trong đêm mở màn. Đây là ca khúc từng giúp anh giành được rất nhiều giải thưởng trong năm 2014. Với phần biên đạo của Hồ Quang Vinh và phần âm nhạc thực hiện bởi Slim V, tiết mục một lần nữa hứa hẹn rất "bùng nổ".

"Thánh mưa" Trung Quân thì cho biết, anh sẽ thể hiện liên khúc gồm hai bài hit Trót yêu - Dấu mưa với phiên bản remix, được hòa âm mới hoàn toàn, đảm bảo làm khán giả bất ngờ. Trung Quân bật mí, ngoài phần hát anh còn khoe vũ đạo mà anh chăm chỉ tập luyện suốt thời gian qua.

Noo Phước Thịnh và Trung Quân.

Cặp đôi nổi bật của giới underground là Big Daddy và Justatee sẽ làm không khí "nóng" với hai ca khúc từng "gây sốt" là Forever alone và Nóng. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy cover hit Say you do của Tiên Tiên, cặp đôi Emily - Hạnh Sino hóa thân thành hai cô Tấm trong ca khúc Cô Tấm ngày nay, Hằng Bing Boong thì hát liên khúc Rời - Thu cuối.

Các giọng ca còn lại như Hương Tràm sẽ vào vai một Nữ hoàng quyến rũ khi hát Hello, Maya tái hiện nhân vật của cô trong phim Scandal với ca khúc Xin đừng quay bước, hay Soobin Hoàng Sơn thể hiện một sáng tác của anh là Daydreams.

Chương trình diễn ra lúc 21h chủ nhật 3/1 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Hân Quy