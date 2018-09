Nghệ sĩ piano Phó An My trở lại với 'Gió'

Đây là cuộc trình diễn đối thoại giữa piano và chèo cổ lấy cảm hứng từ vở 'Quan Âm Thị Kính'.

Sau thành công của Bóng (2011) và Lửa (2014), ngày 29/10 tới, Phó An My sẽ trình làng chương trình cuối cùng trong chuỗi Đối thoại mang tên Gió. Cô tiếp tục kết hợp với nghệ sĩ sáng tác Đặng Tuệ Nguyên và các nghệ sĩ hát chèo cổ để mang đến cuộc nói chuyện của âm nhạc phương Tây và văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ngón dương cầm bão tố của Phó An My sẽ đưa đến cho người nghe cảm nhận về thân phận của người phụ nữ trong Quan Âm Thị Kính.

Gió sẽ không chạy theo cốt truyện mà lấy hơi âm nhạc và cảm hứng từ nội tâm nhân vật chèo cổ để khắc họa nên tính cách, thân phận, cảm xúc của hai người đàn bà, hai tính cách trái ngược, một bên là biểu tượng của chữ Nhẫn, một bên là biểu tượng của chữ Khát (Khát khao được yêu, được sống).

Hai tính cách, hai nhân vật với những nỗi đau trái ngược nhưng một người ẩn giấu vào trong, một người hiển lộ ra ngoài. Và để diễn giải hai tính cách này, dân gian có câu: “Có oan Thị Kính, có loạn Thị Mầu”.

Mặc dù đây là vở cuối cùng trong khuôn khổ đối thoại nhưng lần này, tính tương tác giữa các dòng nhạc khá cao. NSND Thanh Hoài sẽ sử dụng giọng hát nguyên bản của chèo cổ hòa cùng dòng nhạc Tây Âu do nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên sáng tác kết hợp với cách thể hiện của tiếng dương cầm “bão tố” của Phó An My sẽ mang đến nét riêng khác biệt không có ở bất cứ show diễn nào.

Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Công Nhân, Hà Nội vào 20h ngày 29/10 và 20h ngày 3/12 tại GEM center, TP HCM.