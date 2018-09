Nghệ sĩ nô nức đi nhận giải Làn Sóng Xanh

KẾT QUẢ TỔNG HỢP GIẢI THƯỞNG LÀN SÓNG XANH 2015 - 10 nhạc sĩ được yêu thích: Nguyễn Duy Anh, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Lưu Thiên Hương, Châu Đăng Khoa, Tiên Tiên, Only C, Nguyễn Hồng Thuận, Mr. Siro, Sơn Tùng M-TP. - 10 ca sĩ được yêu thích:

+ Bảng trẻ: Đông Nhi, Trung Quân Idol, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP.

+ Bảng vàng: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên. - Gương mặt triển vọng: Hoài Lâm, Ái Phương. - Gương mặt phát hiện: Trọng Hiếu. - Nhạc sĩ hoà âm được yêu thích nhất: Hoàng Touliver. - Single của năm: Âm thầm bên em. - Bài hát hiện tượng: Say you do - Tiên Tiên. - Giải thưởng đặc biệt:

+ Dự án âm nhạc trong năm: Chuyện tình Maldives - Noo Phước Thịnh.

+ Tác giả có nhiều ca khúc được yêu thích: Tiên Tiên.