Nghệ sĩ Kenny G sang Việt Nam biểu diễn

Nghệ sĩ tài hoa của Mỹ có đêm trình diễn ở Hà Nội vào ngày 13/10.

Với thế hệ khán giả thập niên 80, 90, Kenny G là cái tên không hề xa lạ với những bản hòa tấu bất hủ như Going Home, Forever in Love... Ông từng vinh dự biểu diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trong suốt sự nghiệp, Kenny G nhận được vô số các giải thưởng âm nhạc uy tín. Trong đó phải kể đến giải Grammy năm 1994 cho hạng mục 'Tác phẩm nhạc khí xuất sắc. Tên ông còn được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness cho khả năng giữ liên tục một nốt trong 45 phút 47 giây. Kenny G được RIAA, Hiệp hội công nghiệp ghi âm của Mỹ xếp hạng 25 trong số các nghệ sĩ có album bán chạy nhất mọi thời đại với 75 triệu đĩa.

Vào ngày 13/10 tới, Kenny G sẽ có đêm diễn duy nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, nghệ sĩ tài hoa đến Việt Nam. Công chúng thủ đô sẽ có dịp thưởng thức tiếng kèn saxophone của Kenny G qua những bản nhạc quen thuộc, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời đã qua.

Theo IB Group Việt Nam, đơn vị sản xuất, Kenny G sẽ sang Việt Nam tối 12/10. Ngày 13/10 ông có buổi họp báo và trò truyện với giới truyền thông. Sau khi diễn tại Việt Nam, ông tiếp tục hành trình tour châu Á tại Ấn Độ vào ngày 19/10.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G sang Hà Nội biểu diễn vào ngày 13/10.

Kenny G, tên đầy đủ là Kenneth Gorelick. Ông sinh ngày 5/6/1956 trong một gia đình có bố mẹ là người gốc Do Thái tại Ann Arbor, Michigan, Mỹ. Kenny bắt đầu bén duyên với chiếc kèn saxophone khi mới lên 10 tuổi. Trong một lần tới xem show The Ed Sullivan, Kenny đã bị gây ấn tượng bởi tiết mục biểu diễn của một nghệ sĩ saxophone. Trở về nhà, ông lập tức đăng ký theo học một lớp dạy thổi kèn trong địa phương.

Tại trường trung học, ông từng thử gia nhập một ban nhạc jazz nhưng vì vẫn còn non nớt nên nhanh chóng bị khước từ. Tuy nhiên, Kenny không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ông nỗ lực trau dồi và sau một năm thì được nhận vào chơi trong ban nhạc. Năm 1973, khi vừa tròn 20 tuổi, Kenneth Gorelick kiếm một công việc làm thêm thỏa mãn đam mê của cá nhân. Ông chơi cho dàn nhạc giao hưởng Barry White's Love Unlimited đồng thời cộng tác với ban nhạc funk Cold, Bold & Together thu âm một album và theo chân họ đi tour. Thời điểm này, Kenneth bắt đầu lấy nghệ danh là Kenny G. Song song với việc chơi nhạc, ông vẫn theo học ngành kế toán của trường Đại học Washington.

Các bản nhạc phim như 'Romeo & Juliet', 'Titanic' ... được ông hòa tấu lại đều rất phổ biến trên thế giới.

Năm 1982, Kenny G ký hợp đồng với hãng đĩa Arista Records khi có lời mời từ giám đốc của hãng. Ông đã làm khá nhiều đĩa đơn và hợp tác với các ca sĩ nổi tiếng như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalie Cole, Steve Miller và Aretha Franklin. Nhạc của ông chịu ảnh hưởng của Grover Washington, Jr., các album của Kenny G thường được xếp vào thể loại smooth jazz. Hai album G Force và Gravity đều đạt danh hiệu đĩa bạch kim tại Mỹ. Tuy bước đầu thành công nhưng phải đến album thứ 4, Duotones, tên tuổi của Kenny G mới tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc.

Năm 1992, ông cho ra mắt album thứ 6 mang tên Breathless, bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới trong đó riêng tại thị trường Mỹ là 12 triệu bản. Breathless trờ thành album hòa tấu bán chạy nhất trong lịch sử. Những năm sau đó, Kenny liên tiếp tung ra những sản phẩm âm nhạc và đều nhận được sự hưởng ứng của người yêu nhạc ở khắp mọi nơi.

Những album nổi tiếng nhất của Kenny G phải kể đến The Collection (1993), Montage (1993), The Very Best of Kenny G (1994), Kenny G - Greatest Hits (1997), In America (2001), Ultimate Kenny G (2003), The Romance of Kenny G (2004), The Essential Kenny G (2006), Forever in Love: The Best O Kenny G (2009). Hiện tại, dù tên tuổi không còn được như thời đỉnh cao cách đây 15-20 năm nhưng ông vẫn cho ra mắt sản phẩm, trong đó album mới nhất Brazilian Nights được phát hành vào đầu năm nay.

Max G (phải), con trai lớn của Kenny G cũng nối nghiệp bố.

Thành công về sự nghiệp nhưng cuộc sống cá nhân của Kenny G lại khá sóng gió. Năm 1992, ông kết hôn với Lyndie Benson và sau đó có hai con trai, Max và Noah. Sau 20 năm chung sống, cả hai bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi. Lý do được đưa ra là vì những khác biệt không thể hoà giải.

Không chỉ là một tài năng âm nhạc, Kenny G còn may mắn trong lĩnh vực kinh doanh. Ông là một trong những nhà đầu tư từ thời khởi phát của thương hiệu Starbucks và sở hữu cổ phiếu của tầm 30 công ty khác. Số tiền từ việc đầu tư chứng khoán mà ông kiếm được có thể còn lớn hơn so với sự nghiệp âm nhạc.

Q.N.