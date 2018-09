Nghệ sĩ Hán Văn Tình từng day dứt vì không nuôi nổi vợ con

'Chu Văn Quềnh' là người luôn đau đáu nỗi lo về kinh tế cho vợ con.

Tang lễ NSƯT Hán Văn Tình diễn ra tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội) vào chiều 7/9 trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các học trò từng được anh dạy nghệ thuật tuồng. Cố nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 11h20 ngày 4/9 tại nhà riêng sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư di căn màng phổi.

Trước linh cữu của NSƯT Hán Văn Tình, chị Lan - vợ anh gần như ngã quỵ vì đau xót. Đứng bên mẹ, hai người con của nghệ sĩ là Trung Minh (24 tuổi) và Nhật Minh (22 tuổi) cũng thẫn thờ, rơi nước mắt.

Chị Liên - chị vợ của nghệ sĩ - cho biết, khi còn sống, anh là người tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người. Anh rất thương vợ con và luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm trụ cột trong gia đình. Theo chia sẻ của chị Liên, gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình từng có lúc rơi vào tình cảnh túng thiếu và khi đó, anh đều cảm thấy áy náy vì chưa hoàn thành nghĩa vụ với vợ con. "Tình buồn nhất là khi thấy vợ không còn xu nào để tiêu", chị Liên chia sẻ.

Con trai, vợ và con gái nghệ sĩ Hán Văn Tình (từ phải sang) trong lễ tang chiều ngày 7/9.

Nghệ sĩ Trà My, một người em thân thiết trong nghề và cũng túc trực bên nghệ sĩ suốt những ngày cuối đời kể lại, mỗi khi đi diễn xa và thấy có đồ ăn thức uống gì ngon, anh đều mua về cho vợ và các con. Dù khó khăn, thiếu thốn nhưng vợ chồng "Chu Văn Quềnh" luôn hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Từ lúc phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư cho đến trước khi bị hôn mê sâu, Hán Văn Tình luôn canh cánh lỗi lo bà xã sẽ phải một mình lo lắng chuyện "dựng vợ gả chồng" cho các con sau này.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ năm 2015. Trong suốt 2 năm chống chọi với bệnh tật, vợ anh luôn ở bên chăm sóc và động viên tinh thần cho chồng. Thời gian đầu khi phát hiện anh bị ung thư, chị dặn người nhà, bạn bè không cho anh biết mà chỉ nói dối là anh bị viêm phổi. Chỉ đến khi bệnh chuyển biến nặng, gia đình mới cho anh biết một phần tình trạng của mình. Sau mỗi đợt xạ trị, cảm giác đau đớn hành hạ Hán Văn Tình khiến anh trở nên cáu gắt với vợ và người nhà. "Những lúc như vậy, chị Lan rất buồn nhưng không dám phản ứng gì mà chỉ tìm đến My để tâm sự và nhờ My vào viện dỗ dành, xoa dịu anh Tình", nghệ sĩ Trà My kể lại.

Chị Lan - vợ cố nghệ sĩ gần như suy sụp trong tang lễ của chồng.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình ra đi khi chưa kịp để lại di nguyện cho các con. Dù biết căn bệnh ung thư rất khó chữa khỏi nhưng vợ con nghệ sĩ vẫn luôn hy vọng phép màu có thể xảy ra. Theo lời kể của chị vợ của Hán Văn Tình, trước lúc bị hôn mê sâu, sức khỏe của anh không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ đi nhanh đến vậy. 2h sáng hôm rơi vào hôn mê, Hán Văn Tình vẫn có thể thức dậy để uống thuốc như thường lệ nhưng sau đó thì đòi đi ngủ ngay. Người nhà khi đó cảm thấy kỳ lạ vì đã nhiều tháng liền anh không ngủ được. Không ai ngờ, đó là lần cuối cùng anh tỉnh táo trước khi ra đi vĩnh viễn. Hán Văn Tình nhập viện cấp cứu tối 1/9 trong tình trạng hôn mê sâu, ung thư phổi đã di căn lên não. Anh được bơm oxy và truyền thuốc trợ tim để duy trì sự sống và cầm cự tới ngày 4/9.

Nghệ sĩ Trà My nghẹn ngào trước linh cữu NSƯT Hán Văn Tình.

Trà My còn cho biết, trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh, Hán Văn Tình luôn nhận được sự động viên và ủng hộ rất lớn từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Nhiều khán giả ở những vùng xa xôi như Hà Giang, Nha Trang hay TP HCM đều gửi thuốc cho anh trị bệnh. Nghệ sĩ Đức Hải cũng bay từ TP HCM ra Hà Nội để mang thuốc biếu anh. Trước đó, các nghệ sĩ Hà Nội đã chung tay tổ chức một đêm nhạc để quyên góp tiền ủng hộ cho "Chu Văn Quềnh" chữa bệnh. Khi nghe Trà My đọc cho mình những dòng động viên của người hâm mộ trên Facebook, anh rất cảm động và nhiều lần rơi nước mắt.

Chi Yên

Ảnh: Giang Huy