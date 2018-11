Nghệ sĩ hài Chiến Thắng bị cáo buộc thuê vệ sĩ đánh khán giả

Tối 18/11 khi Chiến Thắng biểu diễn ở Hà Giang, một khán giả liên tục lên xin chụp ảnh rồi sàm sỡ anh, buộc bảo vệ phải đưa ra nơi khác làm việc.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cảnh xô xát giữa một nhóm người với nam khán giả trong lúc Chiến Thắng đang biểu diễn. Một tài khoản Facebook cũng đăng tải hình ảnh thương tích đầy mặt cùng dòng cáo buộc nghệ sĩ hài nổi tiếng thuê vệ sĩ đánh anh sau khi anh lên sân khấu xin chụp ảnh.

Trước sự việc này, nghệ sĩ hài Chiến Thắng phủ nhận và cho biết câu chuyện không như vị khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Anh kể, tối qua (18/11) anh tham gia một chương trình ở Hà Giang. Trong lúc đang biểu diễn, một vị khán giả nam đã phi lên sân khấu xin chụp ảnh. Mặc dù hơi khó chịu vì bị làm phiền nhưng anh vẫn vui vẻ chụp hình rồi sau đó tiếp tục hát. "Tôi 'làm dâu trăm họ' nên khi khán giả xin chụp hình tôi luôn đáp ứng. Vậy nhưng người này lên sân khấu đến 2-3 lần, sau đó kéo thêm một số người khác cũng đòi tôi chụp ảnh cùng. Họ còn có hành động sàm sỡ như sờ soạng, bóp bụng, đấm bụng tôi. Dù vậy, tôi vẫn để yên cho họ làm vì không muốn gây gổ. Lực lượng an ninh của chương trình khi thấy vậy đã lên nhắc nhở và yêu cầu bọn họ rời khỏi khu vực sân khấu để tôi hoàn thành buổi diễn", anh nói.

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng.

Nghệ sĩ hài cũng tiết lộ, nhóm người làm phiền anh đều nồng nặc mùi rượu và có những biểu hiện quá khích. Vì điều này, đội an ninh của ban tổ chức đã đưa họ ra một khu vực riêng để làm việc. Giữa mọi người đã có sự xô xát do nhóm người này chửi bới, dọa nạt lại lực lượng an ninh. "Chương trình sau đó phải dừng lại và tôi ra về bởi không muốn sự việc căng thẳng thêm", Chiến Thắng chia sẻ.

Trong hơn mười năm hoạt động nghệ thuật, Chiến Thắng anh gặp rất nhiều trường hợp khán giả cuồng nhiệt, nhưng chưa bao giờ anh để xảy ra vụ xô xát như tối qua. Hồi tháng 6 anh từng bị một vị khán giả dọa giết do một tài khoản Facebook giả mạo có những phát ngôn nhạy cảm về lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn.

Chiến Thắng sinh năm 1975, là gương mặt hài quen thuộc ở miền Bắc qua các tiểu phẩm như Nói xấu vợ, Cười hay khóc... Hiện tại anh rất đắt show hát và diễn hài ở các tỉnh.