Nghệ sĩ ballet nổi tiếng của Pháp có bà ngoại là người Việt

Đến Hà Nội biểu diễn trong chương trình ‘Paris Ballet’, Mathilde Frosty chia sẻ thông tin thú vị về sợi dây liên kết cô với Việt Nam.

Mathilde Frosty là một trong những nghệ sĩ ballet nổi tiếng của Nhà hát Opéra de Paris sang Hà Nội trình diễn trong chương trình Paris Ballet vào tối 11/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Vũ công được mệnh danh là 'cô bé Pháp' từng đến Việt Nam du lịch 3 tháng vào năm 2008. Bà ngoại cô là người Việt, gốc Hà Nội nhưng được một gia đình Pháp nhận làm con nuôi và chuyển sang Pháp định cư từ nhỏ.

"Năm 2008, tôi bị thương ở chân nên đã xin nghỉ phép gần 2 tháng để tĩnh dưỡng. Tôi quyết định rủ bà ngoại đi du lịch Việt Nam, nhưng do sức khoẻ của bà không tốt nên chỉ có một mình tôi đi. Ấn tượng đầu tiên về quê ngoại của tôi khi bước chân ra khỏi sân bay Hồ Chí Minh là không khí ẩm ướt hơn so với Pháp. Vì không quen với múi giờ, tôi thức dậy sớm và đi ra chợ ở Sài Gòn. Tôi bất ngờ về các loại gia vị phong phú được bày bán. Tôi đã thưởng thức một bát phở và bây giờ vẫn nhớ mãi mùi vị đó. Mặc dù tiếng Anh của tôi không tốt nhưng tôi được người dân hướng dẫn rất nhiệt tình. Tôi cảm thấy rất an toàn, thoải mái trong suốt 3 tháng chu du nhiều miền đất của Việt Nam", Mathilde Frosty kể.

Khi đến Hà Nội biểu diễn lần này, Mathilde Frosty rất muốn đưa bà ngoại về cùng mình để thăm quê hương. Thế nhưng, đáng tiếc là bà ngoại cô không thể sắp xếp được. Mathilde Frosty còn tâm sự, bà cô có một tuổi thơ không êm đềm. Khi sang Pháp định cư, bà không nói nhiều tiếng Việt nhưng thi thoảng có hát cho cô nghe một số ca khúc bằng tiếng mẹ đẻ.

Mathilde Frosty mang trong mình dòng máu Việt nên dành rất nhiều tình cảm cho quê ngoại. Cô nói, nếu có cơ hội, cô rất mong được trực tiếp giảng dạy cho các nghệ sĩ ballet Việt Nam. Cô muốn qua những buổi giao lưu sẽ thúc đẩy được sự phát triển của nghệ thuật ballet Pháp tại Việt Nam.

Vũ công Mathilde Frosty bắt đầu sự nghiệp múa từ lúc 9 tuổi và làm việc tại Nhà hát Nhà hát Opéra de Paris suốt 12 năm. Cô từng giành nhiều giải thưởng và huy chương vàng trong các cuộc thi ballet uy tín của Pháp, Bulgaria, Italy... Năm 2013, cô rời Paris để sang San Francisco làm việc và nhanh chóng trở thành vũ công ngôi sao. Cô được giám đốc Nhà hát San Francisco trao cho những vai diễn như Kitri trong Don Quichotte, Juliette trong Roméo và Juliette...

Sang Hà Nội biểu diễn cùng Mathilde Frosty còn có nghệ sĩ Agnés Letuestu, người được coi là huyền thoại sống của ballet đương đại Pháp. Cô theo học trường múa của Nhà hát Opéra de Paris vào năm 12 tuổi. Sau 4 năm học tập, cô được nhận vào làm việc tại Nhà hát và dễ dàng leo lên mọi bậc thang danh vọng. Trong vòng chưa đầy 10 năm, cô được tham gia hầu hết các vở diễn kinh điển và đương đại, trong đó có vở Hồ Thiên Nga vào năm 1997. Không chỉ nổi tiếng về kỹ thuật đáng kinh ngạc, cô còn tham gia cả khâu thiết kế trang phục cho nhiều vở ballet. Sau vở diễn cuối cùng Trà hoa nữ được công nhận về độ dài, độ khó và kỹ thuật cao, cô rời sân khấu vì đã hết tuổi nghề (42 tuổi). Hiện tại, cô cộng tác với Nhà hát Opéra de Paris khi tham gia khâu biên tập, giảng dạy và thiết kế trang phục cho các vở diễn.

Trong chương trình Paris Ballet diễn ra vào tối 11/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, các vũ công của Pháp sẽ giới thiệu những màn múa đôi kinh điển của nghệ thuật ballet thông qua 9 trích đoạn trong các vở như: Giselle, In the night, Kẹp hạt dẻ, Những nhịp đập gián đoạn của con tim, Carmen... Ông Frédéric Fontan, Giám đốc nghệ thuật của chương trình cho biết, các nghệ sĩ sẽ trình diễn trên nền nhạc lãng mạn của Tchaikovski, Bizet, Fauré, Adam... Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện trực tiếp phần nhạc đệm dưới sự chỉ huy của nhạc trường Tetsuji Honna. Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm lừng danh nước Pháp Henri Barda.

